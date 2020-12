Angola: Le gouvernement définit un régime de prix réglementés pour les produits pétroliers

Luanda — Les Ministères des Finances et des Ressources minières, du pétrole et du gaz ont approuvé, dans un décret exécutif commun, les règles et procédures de fixation et de modification des prix des produits dérivés du pétrole brut et du gaz naturel, dans le cadre des variations du marché international.

L'exécutif considère que les prix des dérivés du pétrole brut et du gaz naturel en Angola ont besoin d'un meilleur encadrement, pour améliorer l'efficacité du marché à moyen terme.

Dans cette perspective, le gouvernement souhaite instaurer un modèle de mise à jour plus efficace, prenant comme référence les pratiques internationales.

D'après le décret exécutif conjoint, auquel l'ANGOP a eu accès, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) reste sous régime de prix fixes.

Cependant, le régime des prix réglementés s'applique à l'essence, au diesel, au Jet A1, au Jet B (aviation).

Pour chaque produit soumis à un prix fixe ou sous régime de prix supervisés, un prix uniforme au niveau national a été adopté, selon le diplôme.

Quant à la tarification des produits dérivés du pétrole brut et du gaz naturel, le calcul des prix pour les catégories d'importateur ou de produit, de distributeur et de détaillant doit prendre en compte le prix de base des carburants (PBC) qui intègrent des éléments tels que le prix FOB (de référence internationale) moyenne des cotations de référence de Plattsburgh Rotterdam pour l'essence et de Platts Arab Gulf pour le kérosène et le diesel.

La tarification, selon le document réglementaire, est aussi basée sur des éléments tels que le fret vers l'Angola basé sur Woldscale pour les produits pétroliers, l'assurance maritime de référence internationale, les frais de douane et frais portuaires, les taxes, le stockage, entre autres.

Le calcul du prix de commercialisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour les catégories de producteur, grossiste et détaillant doit prendre en compte le PBC, intégrant le prix moyen FOB des prix de référence journaliers Platts Mont Betvieu Prix, stockage au point d'exportation, transport maritime pour le terminal, taxes, frais de transport et autres éléments.

Ces éléments d'e formation des prix peuvent être révisés au moyen d'études sectorielles et mis à jour par l'Institut de réglementation des produits dérivés du pétrole (IRDP), l'organisme chargé de la surveillance des prix et des ventes.

Ce décret exécutif conjoint a été élaboré sur la base des termes du modèle approuvé par le décret présidentiel n ° 283/20, du 27 octobre, qui justifie la nécessité de réviser périodiquement les prix de ces produits, et l'exécutif a jugé opportun de définir des règles objectives de procédures permettant la révision des prix des produits dérivés du pétrole brut et du gaz naturel.

Le diplôme s'applique à l'activité de raffinage de pétrole brut, ainsi qu'à l'importation, la logistique, la distribution et la commercialisation de produits dérivés du pétrole brut et du gaz naturel, sur tout le territoire national.

Le raffinage, l'importation, la distribution et la commercialisation de carburants, bitumes et lubrifiants sont exemptés de l'application des règles contenues dans le diplôme.