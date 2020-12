Maroc: 2020 sous le sceau de convergence tous azimuts des points de vue

Libreville — L'année 2020 a démontré une fois de plus la profondeur des relations liant le Maroc au Gabon et la convergence tous azimuts des points de vue entre les deux pays frères et amis comme en témoigne le soutien indéfectible manifesté, à maintes reprises, par Libreville à la cause nationale.

Au fur et à mesure que la diplomatie marocaine engrange des victoires retentissantes sur les plans régional, continental et international, le Gabon n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et son appui aux actions du Maroc, qui agit toujours conformément à la légalité internationale et pour défendre son intégrité territoriale et les intérêts de sa population.

Le premier acte de ce soutien ferme et inébranlable et non des moindres s'est manifesté, en janvier 2020, avec l'ouverture par le Gabon de son consulat général à Lâayoune. Une représentation consulaire qui se veut l'illustration de l'appui sans faille du Gabon, peuple et gouvernement, à la marocanité du Sahara.

Au cours de la même année, Libreville a également exprimé sans ambages son soutien aux actions du Maroc en faveur de la sécurisation de la zone tampon d'El Guergarate et a salué aussi la décision des États Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Royaume sur l'ensemble de la région du Sahara marocain et d'ouvrir un consulat des États Unis à Dakhla, ainsi que l'appel fait par SM le Roi Mohammed VI au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans lequel le Souverain réaffirme la position inéquivoque et indéfectible du Maroc sur le statut de la ville sainte d'Al Qods Acharif et sa ferme volonté d'œuvrer en faveur d'une stabilité durable au Moyen Orient avec la Palestine et Israël vivant côte à côte.

Cette convergence des points de vue dont les bases ont été jetées par Feu SM Hassan II et Feu Omar Bongo Ondimba, s'est consolidée sous le règne de SM le Roi Mohammed VI qui a fait du développement de l'Afrique et des Africains Son cheval de bataille.

Dans ce sens, le Maroc n'a pas lésiné sur les moyens, en mettant toujours son expérience et en montrant sa disponibilité à accompagner ce pays frère dans tous les domaines.

A titre d'illustration de l'accompagnement de l'élément humain de ce pays frère et ami, il y a lieu de rappeler que le Maroc est la première destination des étudiants gabonais dont 150 nouveaux bacheliers ont bénéficié pour l'année 2020 de bourses offertes par l'Agence Marocaine de coopération internationale (AMCI) pour pouvoir poursuivre leurs études dans le Royaume.

Ce lien politique et humain fort n'a cessé de se consolider avec un pendant économique grâce à une coopération dense impulsée par SM le Roi Mohammed VI et qui touche un grand pan de l'économie gabonaise tels le secteur bancaire et des assurances, les télécoms, les mines, les infrastructures, le transport et le BTP.

Cette coopération est promise à un bel avenir et connaîtra sans nul doute une nouvelle dynamique à la faveur de la volonté du Maroc, comme cela a été exprimé en octobre dernier par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita à l'issue de ses entretiens avec son homologue gabonais, M. Pacôme Moubelet-Boubeya, de faire du Gabon une plateforme régionale appropriée pour le renforcement du positionnement des entreprises marocaines dans le sous-continent.