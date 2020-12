Gabon: Woleu-Ntem - Le Conseil National climat présente le programme CAFI à Oyem

Le Conseil National Climat a organisé, le vendredi 18 décembre 2020, un atelier provincial de communication relatif au programme CAFI (Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale). C'est le gouvernorat de la province du Woleu-Ntem qui a abrité cette rencontre ayant regroupé différents acteurs, notamment l'administration publique, les élus locaux, les agricultures ainsi que quelques représentants de la société civile et du secteur privé.

Cet atelier avait pour objectif de présenter et de sensibiliser les participants sur le programme CAFI, notamment ses objectifs spécifiques que sont l'élaboration et la mise en œuvre du Plan National d'Affectation des Terres (PNAT) et le Système National d'Observation des Ressources Naturelles et Forestières (SNORNF).

S'agissant du PNAT, il se définit comme « un processus de planification de l'affectation du territoire par lequel le gouvernement établit et véhicule ses orientations en matière de gestion rationnelle des terres et des ressources du domaine de l'Etat » selon Davy Onomori Mboumba, Secrétaire Permanent Adjoint du Conseil National Climat (CNC).

A travers ce programme, le Gabon réaffirme son engagement dans la protection de l'environnement, la promotion du développement durable et surtout la lutte contre les effets du changement climatique, a-t-il expliqué. « Nous qui gérons au quotidien les territoires, nous faisons face à plusieurs conflits, notamment dans le domaine foncier. La mise en place du PNAT permettra de résoudre cette question de manière durable » a souligné Jules Djeki, le Gouverneur de la province du Woleu-Ntem.

L'élaboration et la mise en œuvre de ce processus passent par plusieurs activités notamment des ateliers de communication et consultation au niveau national, provincial et départemental, le recrutement de référents locaux et la création de centres d'information dans chaque préfecture, la cartographie villageoise participative de l'utilisation des terres et des régimes fonciers et bien d'autres d'activités.

L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre des travaux de la Commission Nationale d'Affectation des Terres (CNAT) et répond aux principes de transparence, d'inclusivité et de participation, conformément aux exigences du programme CAFI.

Après l'étape d'Oyem, les ateliers de communication se poursuivront dans les différents départements du Woleu-Ntem avant de s'étendre sur toute l'étendue du territoire national.