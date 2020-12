Nigeria: Les Nigérians se tournent vers les programmes de citoyenneté par investissement pour élargir la portée des entreprises

communiqué de presse

Londres — Au cours de la dernière année, le nombre de Nigérians fortunés qui ont obtenu la double citoyenneté dans des pays des Caraïbes pour faire des affaires plus efficacement à l'échelle mondiale a fortement augmenté.

Les programmes de citoyenneté par investissement (CBI) constituent depuis des décennies une option viable pour les Africains, mais les troubles récents et la pandémie mondiale ont entraîné une augmentation de ceux qui souhaitent une mobilité mondiale pour les affaires et les loisirs.

Les programmes de CBI offrent aux individus la possibilité d'investir dans des pays comme la Dominique, dans les Caraïbes, pour obtenir la double citoyenneté. Cela permet de voyager plus facilement, en particulier en Europe et en Amérique, en ouvrant les portes de plus de 100 pays autorisant une entrée sans visa. La pandémie mondiale a souligné davantage l'incertitude croissante à laquelle les Nigérians sont confrontés. Leurs pays voisins et leur continent sont constamment préoccupés par l'instabilité des gouvernements et de l'économie, c'est pourquoi tant d'Africains explorent leurs options de diversification - pour avoir un plan B si nécessaire.

Avec autant d'options disponibles, pourquoi les Africains se tournent-ils spécifiquement vers les Caraïbes ? Leur proximité avec l'Amérique apporte, d'un point de vue commercial, une plus grande facilité en termes de fuseaux horaires et de distance de voyage. La Dominique, par exemple, a également adopté le dollar américain en raison de sa proximité avec les États-Unis, de sorte que sa monnaie est forte et stable. Le mode de vie et la langue parlée sont également attrayants, car ils ont un certain nombre de similitudes culturelles.

« S'il y a jamais eu un meilleur moment pour acquérir une certaine certitude et diversifier vos options... C'est maintenant. Présenter une demande de visa de longue durée ou de citoyenneté dans d'autres pays est difficile, long et souvent très frustrant. Les programmes de CBI aident à atténuer ces problèmes en accélérant les délais d'exécution et en offrant la possibilité d'investir directement dans l'amélioration du pays. Que ce soit par la création d'emplois via l'investissement immobilier ou par l'investissement dans l'éducation, vous êtes assuré de contribuer à améliorer la vie des habitants du pays », a déclaré Micha Emmett, PDG de CS Global Partners, une société de marketing et de conseil juridique aux gouvernements basée à Londres.

La dernière année a mis en lumière la constatation que même si la plupart des entreprises peuvent sembler pouvoir exercer des activités n'importe où dans le monde, pour se développer et prendre de l'expansion à l'échelle mondiale, elles ont besoin de mobilité. Dans le monde actuellement incertain et enveloppé par la COVID-19, les frontières semblent se fermer et s'ouvrir chaque semaine. Ainsi, un deuxième passeport est un outil d'affaires puissant et indispensable.

pr@csglobalpartners.com, www.csglobalpartners.com