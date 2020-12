Togo: Tradition respectée dans 7 préfectures

C'est devenu pour elles un engagement et ils tiennent à tenir cet engagement dès que l'opération de salubrité est programmée. Elles, ce sont les communautés des sept préfectures de la région des Savanes.

Mango, l'une des villes les plus insalubres de la région des Savanes a encore été particulièrement touchée lors des opérations de ce 19 décembre 2020, comme tous les sept (7) chefs lieux des préfectures de la région des Savanes. Il s'agissait de part et d'autre de l'enlèvement des dépotoirs qui longeaient les coins et recoins de la ville, entretien des caniveaux.

"Nous sommes sorti très nombreux ce matin pour rendre notre milieux propre. Comme on le dit souvent qu'un corps sain dans un environnement sain, et surtout à quelques jours des fêtes de fin d'année, il est très important d'assainir notre environnement et surtout rendre propre nos lieux publics. Ce matin nous sommes entrain de dégager les petits dépotoirs sauvages tout en balayant les lieux malsains. Nous ne pouvons que remercier le gouvernement à travers l'Anadeb pour cette initiative louable d'accompagner les communautés à la base à rendre propre les lieux insalubres", c'est ce que confiait le président CDQ Douane, NAPO Dari.

Au cours de cette opération, des pistes ont été aménagées, des caniveaux curés, des dépotoirs sauvages enlevés, les places publiques aménagées sur les différents sites choisis pour l'opération dans chaque zone sous la coordination des CDQ et de la Mairie des différenttes communes.

Au total 1939 personnes sont mobilisés dans les 7 préfectures de la région des Savanes pour cette activité de salubrité dans le but de lutter contre l'insalubrité.

Maintenir au propre des caniveaux pour éviter l'inondation, le port systématique des bavettes et le lavage obligatoire des mains sont entre autres, les thèmes de sensibilisation de ce jour animés par les travailleurs.

L'objectif visé par cette activité est d'appuyer les Comités de développement des quartiers (Cdq) dans l'assainissement de leurs milieux tout en les sensibilisant sur l'éducation et l'auto prise en charge.

L'opération de salubrité est exécutée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base (Anadeb) dans toutes les villes, chefs-lieux de préfectures et de communes du Togo. Elle s'inscrit dans le cadre du Programme de développement communautaire en zones urbaines (Pdc-zu) et est financé par le Programme d'appui aux populations vulnérables (Papv).