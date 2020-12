Cote d'Ivoire: Passage de la numérotation téléphonique de 8 à 10 - Les précisions de Mamadou Sanogo

"Le processus de changement de plan de numérotation de 8 à 10 chiffres suit son cours normal, le compte à rebours a commencé"

Le ministre de l'Économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo a annoncé, lors d'une conférence de presse dans l'après-midi du mercredi 16 décembre 2020, au 24ème étage de l'immeuble Postel 2001 le passage des numéros de téléphone mobile et fixe de 8 à 10 chiffres à compter du dimanche 31 janvier 2021 en Côte d'Ivoire.

"Je voudrais réaffirmer que le passage de la numérotation actuelle de huit chiffres (PNN 8) au nouveau plan de numérotation à dix chiffres (PNN 10) aura effectivement lieu dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 janvier 2021. En d'autres termes, à compter du dimanche 31 janvier 2021, nos anciens numéros de téléphone passeront à 10 chiffres. Néanmoins, l'ARTCI examine avec les opérateurs, une possibilité de coexistence des deux plans de numérotation pendant un certain délai d'adaptation pour les usagers déjà habitués aux 8 chiffres", a expliqué le ministre Mamadou Sanogo. Il avait à ses côtés le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire (ARTCI), Bilé Djéméléou.

Dans son développement, le ministre de l'Économie numérique et de la Poste est revenu sur les raisons du changement de plan de numérotation en Côte d'Ivoire, vingt ans après le passage à 8 chiffres : "Sur la base de la capacité en numéros disponibles de 49 millions et dans une optique de traitement égalitaire, il eut fallu réserver 7 millions de numéros pour chacun des opérateurs détenteurs d'une licence. Or, selon les derniers chiffres certifiés de l'ARTCI, à la fin du deuxième trimestre 2020, chacun des opérateurs en activité a un nombre d'abonnés très au-delà de 7 millions (respectivement 9. 230. 560, 12. 954. 560 et 14. 944. 788).

C'est donc pour prévenir toute paralysie principalement dans le fonctionnement des services de téléphonie mobile, mais aussi anticiper sur les besoins en numéros liés au développement de nouveaux services, tels que l'Internet des objets, que ce plan de numérotation à 10 chiffres est mis en œuvre. Le PNN 10 offre une capacité théorique de 10 milliards de numéros, dont 1 milliard de numéros pour les services de téléphonie mobile et 5 milliards de numéros en réserve. Cela devrait permettre de répondre aux besoins des technologies futures et garantir une disponibilité pour 50 ans au moins. Le basculement au PNN 10 ne concerne que les numéros de téléphonie mobile et fixe. Les numéros des autres services restent inchangés".

Dans le principe, le changement de numéros qui passent de 8 à 10 chiffres consiste à faire précéder les anciens numéros mobiles et fixes d'un nouvel indicatif à deux chiffres. Ainsi tous les numéros de l'opérateur Moov actuels seront précédés de l'indicatif 01, ceux de MTN, de l'indicatif 05 et ceux de Orange, de l'indicatif 07.

Pour les téléphones fixes, il s'agira d'ajouter l'indicatif 21 devant les numéros Moov, 25 devant les numéros MTN et 27 devant les numéros Orange. Le ministre de l'Économie numérique et de la Poste a invité les opérateurs de téléphonie mobile à multiplier les campagnes de sensibilisation des populations pour la bonne exécution du processus de basculement de 8 à 10 chiffres en Côte d'Ivoire.