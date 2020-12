Cote d'Ivoire: 1ère édition du Nhaa-Hii festival - Ce qu'il faut savoir

Le commissaire général du "Nhaa-Hii festival, Toulepleu et sa culture", Rufin Karamoko a animé une conférence de presse le jeudi 17 décembre 2020 au Musée des civilisations d'Abidjan-Plateau.

Selon le commissaire général, le Nhaa-Hii festival, initié par la ministre Anne Désirée Ouloto, vise à contribuer au renforcement du sentiment de fraternité entre les filles et fils de Toulepleu. Cette première édition aura lieu à Toulepleu du mercredi 30 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021 sous le thème : «Retour aux sources : levier de fraternité, levain de cohésion sociale, porteur de paix et de développement durable» . « Au-delà de son aspect d'expression de joie, de la gaieté, le "Nhaa-Hii festival, Toulepleu et sa culture", se veut un atout majeur pour la cohésion sociale et le développement du département de Toulepleu. Pour garantir sa réussite, "Nhaa-Hii festival" s'appuiera sur l'histoire de ce peuple(Guéré) et ses valeurs culturelles. L'objectif général de ce festival est de contribuer au renforcement du sentiment de fraternité entre les filles et fils de Toulepleu qui garantira la solidarité, la cohésion sociale et le développement du département de Toulepleu. Ceci par la valorisation et le rayonnement de la culture "Nhaa-Hii" puis la promotion et la conservation de ses us et coutumes.

Le commissariat général du festival veut porter partout l'information afin que chacun s'approprie ce grand festival» , a dit indiqué Rufin Karamoko. À l'en croire, plusieurs activités vont meubler cette première édition. Entre autres," des tables rondes", " des concours", "des jeux traditionnels", "Une marche pour la paix". Également "des parades", "une exposition d'objets d'art". Cette première édition à laquelle environ 3 mille personnes sont attendues, sera officiellement lancée par Anne Ouloto le mercredi 23 décembre 2020 à la Caistab d'Abidjan-Plateau.

Selon le conférencier, l'expression Nhaa-Hii, est un mot composite émanant de deux locuteurs. La signification en français, est "Je dis... ", pour le premier, et "Oui" pour le second. Il avait à ses côtés,le président du comité scientifique, Kemahon Alexis, et les autres membres du commissariat général.