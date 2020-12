Sénégal: Tambacounda - Du matériel de nettoiement de plus de 8 millions francs aux écoles

Tambacounda — La mairie de Tambacounda a mis samedi du matériel de nettoiement d'une valeur de plus de 8 millions de francs à la disposition de 23 établissements scolaires de la commune, constaté l'APS.

Le matériel de nettoiement est composé de charrettes et ânes, de 460 poubelles réglementaires, 65 brouettes, 128 râteaux, 128 pelles, 128 fourches et d'un lot de masques, de gants et de bottes pour les charretiers.

Il est destiné à deux établissements secondaires (Lycées Mame Cheikh Mbaye et Tamba-commune), cinq collèges d'enseignement moyen et 16 écoles élémentaires.

Il s'agit d'une phase pilote, les autres structures scolaires, notamment le préscolaire, le privé et le reste des établissements publics seront enrôlés, a fait savoir le maire de la commune, Mame Balla Lô.

Il procédait à la signature d'un protocole d'accord entre la Mairie et l'Inspection Académie de Tambacounda pour la mise en œuvre d'un programme de nettoiement dans les structures scolaires de la Commune.

" Nous avons pour ambition avec l'Inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda de rendre propres nos structures scolaires, afin de permettre à nos enfants et aux personnels de ces structures de travailler dans un environnement saint", a dit le Maire.

Selon l'édile, ce programme d'une portée inestimable s'inscrit dans un contexte mondial marqué par une crise sanitaire sans précédent.

" La pandémie de Covid-19 n'épargne aucun pays et aucun secteur. Rendre nos cadres de vie propres contribue à lutter contre la pandémie et mettre le virus hors d'état de nuire, surtout dans le milieu scolaire, un des secteurs les plus sensibles et les plus exposés", a-t-il dit.