Madagascar: Louanges - La chorale Orimbato en démonstration dimanche

Le temple FJKM Tranovato Ambatonakanga organisera dimanche à partir de 15 heures un concert avec la chorale locale, Orimbato.

« Cette année, cette formation va sublimer la célébration de la nativité, en effet elle va nous faire revivre en premier lieu des cantiques de Noël du recueil FFPM, la plupart traduit en malgache au début du XIXe et du XXe siècle , allant du chant de Noël traditionnel connu comme l'incontournable, « Avia ry mino » - O Come all Ye Faithful de J.F Wade ou le numéro soixante seize choisi comme titre de cette représentation « Miderà anio ry mino » ou « Hark the heraldangelssing » de Mendelsshon, au chant rarement exécuté voire ignoré comme le « Tany betlehema fahiny », inspiré de « Once in Royal David's city » de H.J Gauntlett ou « Izao noely mamy izao » ou « This sweet Noel » de Nilsen Lund », ont communiqué les responsables de l'ensemble.

La seconde période sera plutôt focalisée sur un éventail de chants de louanges de célèbres compositeurs : le classique avec Wolfgang Mozart, ou « Mazava Lehibe » ou KV 4533e mouvement, arrangement pour chœur par l'Orimbato en 2006, la cantate chorale avec Caleb Simper et le chant du culte contemporain avec Jack Hayford. Les compositions malgaches complèteront le répertoire du concert à savoir « Jehovah ô midera anao » et le célèbre titre qui marque la fête de Noël pour les malgaches depuis les années '60 : « Krismasy » de Naly Rakotofiringa arrangement pour chœur par l'Orimbato en 1995.