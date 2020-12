Madagascar: Tana - Ambiance de fête dans la ville

Une décoration féérique pour un Noel scintillant ! Quelques jours avant la fête de la Nativité l'ambiance de fête est déjà au rendez-vous dans tous les recoins de la ville des milles. Cette ambiance est surtout palpable du côté d'Antaninarenina, Analakely, Soarano jusqu'à Béhoririka.

Les magasins se parent de leurs plus belles décorations avec la musique de Noel qui résonne un peu partout. Les articles d'habillement, les jouets et les accessoires envahissent les rues et les trottoirs. Ces endroits ne se désertent pas tout au long de la journée. Mais pour se mettre dans une « vraie ambiance » , il faut faire un tour du côté d' Antaninarenina pour ses illuminations par centaines. Dès 16h , quelques groupes d'individus s'attroupent déjà à proximité du palais d'Ambohitsorohitra et du côté du jardin de l'ORTANA pour être au premier rang de ce plus beaux spectacles de lumière jamais vu dans la Capitale.

Pour immortaliser ce moment magique, certains ne manquent pas de faire appel aux services des photographes qui rôdent déjà dans les parages ou tout simplement prendre un « selfie » et partager leurs joies sur les réseaux sociaux. La période de fêtes rime toujours avec un embouteillage monstre. Pour cette année, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a mobilisé des efforts pour réduire les bouchons du côté d'Analakely et ses alentours. Depuis la semaine dernière, la circulation est beaucoup plus fluide par rapport aux années précédentes.