Madagascar: Recherche - Une xylothèque mise en place

Près de quarante-six espèces endémiques de bois précieux devront être répertoriées et nommées à travers plusieurs outils d'identification.

Un exylothèque dédiée au bois précieux a été inaugurée à l'Université d'Antananarivo, hier. Il s'agit d'une collection de référence pour identification des bois de rose, palissandres et ébènes de Madagascar. « Les premières espèces de bois précieux, représentées par les genres Dalbergia regroupant les bois de rose et palissandre et Diospyros les bois d'ébène, font partie de cette collection », indique Dr Bako Harisoa Ravaomanalina, premier responsable du PEER.

Cette collection de référence des deux espèces permet à court terme de développer l'outil traditionnel et pionnier d'identification du bois. Le but est de former une base de données de référence sur les bois précieux. « Jusque-là, il n'y a pas de véritable certitude sur les noms scientifiques des bois précieux qui sortent de Madagascar ne sont pas. Ce ne sera plus le cas. Il est important d'identifier les arbres et connaître leurs noms scientifiques, qu'ils soient sur pied ou déjà abattus », enchaîne-t-elle. Ces espèces sont protégées dans le cadre de la Convention Internationale sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacée s d'extinction (CITES).

Traçabilité

Cette convention exige que les spécimens soient identifiés jusqu'au niveau espèces. « Si on est en mesure de dire que les bois en notre possession sont dans l'espèce Dalbergia, il n'y a pas besoin de préparer des permis spéciaux pour cela », atteste-t-elle.

La deuxième étape de la mise en œuvre de la collection de référence consiste à élaborer des outils d'identification. La troisième étape, à partager les travaux de recherche effectués. L'identification de chaque spécimen permet d'assurer la traçabilité des bois circulant sur le territoire malgache ou dans le cadre de l'exportation. « Nous avons équipé les acteurs principaux et les responsables de la mise en œuvre de la convention CITES dans le pays de cet outil d'identification. Ils pourront ainsi mettre en place un système de traçabilité », explique le responsable. Le but est aussi de réduire le risque d'extinction des espèces en favorisant leur conservation in-situ dans quatre Aires Protégées, à savoir Ambohidray, Ampasindava, Marolambo et Tsitongambarika.