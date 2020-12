Nigeria: L'ONU soulagée de la libération des écoliers de Katsina

L'Organisation des Nations unies s'est félicitée, le 18 décembre, de la libération jeudi soir, de près de 350 enfants ayant été enlevés lors d'une attaque « effroyable » le 11 décembre dernier contre une école secondaire publique pour garçons dans la zone de Kankara, dans l'État de Katsina, au Nigéria.

Le secrétaire général de l'ONU a salué « l'action rapide menée par les autorités nigérianes pour sauver les enfants » et a appelé à « la libération immédiate et inconditionnelle de ceux qui restent enlevés ». « Il est important que les enfants libérés et leurs familles reçoivent le soutien sanitaire et psychosocial nécessaire », a souligné António Guterres, dans une déclaration publiée par son porte-parole vendredi.

Des propos largement partagés par le représentant de l'Unicef au Nigéria, Peter Hawkins, qui appelé les attaquants à libérer « immédiatement » tous les enfants qui pourraient être encore détenus. « Je suis soulagé d'apprendre qu'environ 344 enfants auraient été libérés hier soir et nous attendons avec impatience leur retour en toute sécurité dans leurs familles », a affirmé, dans une déclaration, Peter Hawkins.

« Pendant une semaine, les parents se sont réveillés la nuit, pleurant et attendant le retour de leurs fils. Mes pensées et ma solidarité vont à ces enfants, à leurs familles et à la communauté de Kankara - qui ont enduré une épreuve inimaginable la semaine dernière », a ajouté le représentant de l'Unicef.

"Les écoles devraient être sûres"

Le secrétaire général de l'ONU rappelle que les attaques contre les établissements scolaires sont « une grave violation des droits de l'enfant » qui « privent les enfants du droit à l'éducation », en faisant craindre ces derniers d'aller en classe, et aux parents d'y envoyer leurs enfants.

« Les écoles devraient être sûres. Les enfants ne devraient jamais être la cible d'une attaque - et pourtant, bien trop souvent au Nigéria, ils sont précisément cela - les victimes d'attaques contre leurs écoles », a déclaré Peter Hawkins.

L'attaque qui a visé directement les enfants au milieu de la nuit dans un endroit où ils devraient se sentir en sécurité, rappelle le lourd tribut que la violence fait payer aux civils du nord-ouest du Nigéria, y compris aux enfants.

Le chef de l'ONU a appelé à mener « des efforts accrus » pour protéger les écoles et les établissements d'enseignement du pays.

Antonio Guterres a réitéré la solidarité et l'engagement des Nations unies « à soutenir le gouvernement et le peuple nigérians dans leur lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité organisée ».

L'Unicef appelle à mettre des interventions en place pour garantir que les écoles soient sûres et que tous les enfants nigérians puissent apprendre sans crainte, y compris en soutenant le rôle important que les communautés peuvent jouer pour assurer la sécurité des écoles et les comités de gestion de celles-ci. « Aucune cause ne justifie les attaques contre les enfants et les établissrments scolaires. Ce cruel mépris pour l'humanité doit cesser », a conclu Peter Hawkins.