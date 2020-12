Congo-Brazzaville: Feconza - Cissé Aminata invite les Congolaises à pratiquer le nzango

Dans le cadre de la célébration, le 18 décembre, du vingtième anniversaire du groupe de travail consultatif pour la participation des femmes et filles aux activités sportives, la présidente de la Fédération congolaise de nzango (Feconza), Mme Adjakou née Cissé Aminata, a demandé aux Congolaises de pratiquer régulièrement cette discipline sportive afin de contribuer à sa vulgarisation.

L'oratrice a, en effet, retracé l'historique du nzango, discipline populaire érigée en fédération en 2013 puis retenue comme sport de démonstration lors des 11e jeux africains de Brazzaville en 2015. La présidente de la Feconza a expliqué que ce sport a été pratiqué le soir par les jeunes filles et pendant la pause scolaire par les élèves, un jeu traditionnel qui a été modernisé et qui possède désormais des règles régissant sa pratique.

Selon Cissé Aminata qui, actuellement, est l'unique femme à diriger une fédération, le nzango est un sport typiquement congolais qui s'exporte petit à petit dans d'autres pays africains comme le Nigeria, le Bénin, le Gabon, l'Angola et bien d'autres. « Le nzango est exclusivement pratiqué par les femmes et nous devrons en être fier. Notre discipline est retenue aux jeux de la francophonie, Kinshasa 2022, comme discipline de démonstration. Je m'investis pleinement pour promouvoir et développer le nzango au niveau national et international. Nous devrons ainsi, booster le nzango au firmament du sport congolais », a déclaré la présidente de la Feconza.

Avant Cissé Aminata, la présidente de la Commission éthique au comité national olympique et sportif congolais a exposé sur les objectifs du groupe de travail consultatif de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie pour la participation des femmes et des filles aux activités sportives.

Notons qu'au terme de cette journée qui consistait à valoriser les actrices du sport, Medah Anna Moungala a pris officiellement le poste de déléguée nationale du groupe de travail consultatif des femmes.