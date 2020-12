Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Le "J'assume" de Denis Sassou-N'Guesso », aux Éditions l'Harmattan

Le vendredi 26 avril 1991, Denis Sassou-N'Guesso prononçait son discours ouvrant le processus démocratique au Congo. En 86 pages, Christ Risnet Nsimba dresse un récit étayé dans un livre préfacé par André Ondelé, directeur de la télévision congolaise.

A l'adresse des Congolais et l'opinion internationale, le chef d'État de l'époque disait entre autres : "Aujourd'hui et demain, plus qu'hier, nous aurons besoin de tous pour forger ce Congo démocratique et prospère".

Ce discours, prononcé par le président de la République du Congo, il y a trente ans, lors de la Conférence nationale dite souveraine, alors qu'il était au plus bas dans les sondages, est qualifié par l'auteur de suicidaire, prémonitoire et courageux, une interpellation à la conscience patriotique.

Il estime qu'au-delà d'un simple discours, « ce J'assume » peut être considéré comme un facteur présent du développement, une expression de perspicacité et d'honnêteté politiques, de courage politique, de dépassement de soi et de patriotisme, et enfin de la grandeur de l'homme. En somme, un héritage pour les générations futures.

Fortement impacté par ce discours, il en livre une analyse, une manière tacite d'interpeller ceux de sa génération sur les valeurs républicaines dégagées par cette évocation du 26 avril 1991.

Manager QHSE, formateur et auditeur, Christ Risnet Nsimba est Congolais, né en 1990 à Loutété /District de Mfouati. Traumatisé par les événements de 1998 où il a vu ses parents se faire malmener, au motif qu'ils avaient soutenu Denis Sassou-N'Guesso à une période où le tribalisme primait, il s'est engagé à militer pour l'unité des tribus et des régions, car il considère que leur conflit, souvent inutile, retarde l'émancipation de la Nation.

