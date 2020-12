Congo-Brazzaville: CHUB - La BDEAC octroie un prêt à l'établissement sanitaire pour son équipement

Le directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHUB), Denis Bernard Raiche , a expliqué, le 18 décembre, à la presse que les premiers investissements du prêt de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) se concentreront sur la réalisation des travaux de rénovation, d'équipement et de sécurisation.

La somme acquise auprès de l'institution financière permettra à l'établissement sanitaire d'ajuster la gouvernance de l'équipe dirigeante. En effet, le CHUB a obtenu un prêt de douze milliards de FCFA de la BDEAC afin de soutenir son projet médical.

La toiture et l'électricité seront refaites ainsi que plusieurs bâtiments. « Les fonds seront aussi utilisés pour acquérir de nouveaux équipements pour les services d'accueil et d'orientation, l'imagerie et les laboratoires. Pour plus de transparence, le CHUB publiera chaque mois un compte rendu des avancées liées à la mobilisation des fonds », a indiqué le docteur Denis Bernard Raiche.

L'acquisition de ce matériel se fera par appels d'offres. Toutefois, pour implémenter une nouvelle gouvernance au sein de cet établissement sanitaire, la direction veillera à l'amélioration de l'offre de soins au bénéfice de la population, aux ressources humaines, afin de garantir la qualité du service des médecins et l'ensemble du personnel soignant, et à la gestion de ressources financières et matérielles.

« L'obtention de ce prêt va renforcer la nouvelle gouvernance. Les travaux de rénovation sont indispensables pour un meilleur accès à l'électricité », a ajouté le directeur général du CHUB.