Congo-Brazzaville: Institut national de recherche en science de la santé - Le budget 2021 s'élève à 327 millions francs CFA

Le Conseil d'établissement réuni le 18 décembre en session ordinaire a adopté le budget exercice 2021 à 327 millions francs CFA, a indiqué la directrice scientifique de l'Institut national de recherche en science de la santé (Irssa), Marie-Claire Mankabila Koubemba

Le budget de cette année, poursuit-elle, est en baisse comparativement aux années antérieures. Chaque année, ajoute la directrice, ce budget était à 332.500 millions francs CFA. Cette année, il a été élevé à ce montant à cause de la crise financière et la pandémie du coronavirus.

Selon la directrice scientifique, le bilan a été négatif pour l'Institut qui s'est retrouvé avec beaucoup de dettes. Plusieurs activités importantes n'ont pas été réalisées à cause du non décaissement des Fonds. « Le travail a été accompli péniblement à cause d'une insuffisance de décaissements du Trésor public au profit de l'établissement », a-t-elle déclaré.

Abordant la question de difficultés, elle a indiqué que l'institut connait le problème de recrutement du personnel de recherche, de formation du personnel et de manque de financement.

L'objectif du conseil d'établissement était de faire le bilan des activités réalisées et d'en dégager les perspectives. Selon la directrice scientifique de l'institut, les perspectives s'articulent notamment sur les propositions des directeurs des différents centres de recherches, le personnel et l'ouverture des centres de recherche dans les départements, notamment dans les localités de Ouesso, Dolisie, Oyo ; la réhabilitation du centre de Pointe-Noire et bien d'autres.