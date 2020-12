Congo-Brazzaville: Cour suprême - Henri Bouka appelé à exercer avec notoriété sa mission ponctuelle à la CNEI

Les membres de la Cour suprême, se sont félicités de la confiance que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a renouvelé au premier président de cette institution, Henri Bouka, en le reconduisant à la tête de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI).

Selon le procureur général près la Cour suprême, Gilbert Mouyabi, qui s'est exprimé au cours d'une réception organisée en honneur de leur président, le 18 décembre, cette nomination honore toute une corporation. « La décision du président de la République de nommer à la tête de la CNEI, pour assumer la mission ponctuelle de surveiller l'accomplissement des actes préparatoires à l'élection présidentielle de mars 2021 et d'organiser le scrutin au plus haut magistrat de l'ordre judiciaire que vous êtes... nous honore et nous remplit d'une grande fierté parce qu'elle est le témoignage de ce que, contre vents et marées, le mérite d'un homme peut être reconnu et encensé », a-t-il déclaré.

Encourageant l'heureux promu, il a exhorté Henri Bouka à faire que sa « notoriété bien méritée profite à la Cour et de manière générale à la justice congolaise. » « Au nom de tous les magistrats de la plus haute juridiction nationale, merci et encore merci à son excellence, M. le président de la République qui a choisi, pour cette si délicate et si importante mission pour le destin de la Nation, un homme d'expérience, un magistrat exceptionnellement brillant, nous pouvons l'attester, et surtout, un compatriote déférent et dévoué », a conclu Gilbert Mouyabi.

Visiblement ému et touché par les paroles du procureur général, Henri Bouka a souligné que cette exhortation continuera à raisonner pendant longtemps dans sa conscience et son intellect. « Ces paroles seront pour moi un levier pour l'accomplissement idoine de cette tourde tâche ponctuelle, mais aussi une exaltation et une exhortation à aller toujours de l'avant, à faire toujours davantage », a-t-il déclaré, adressant ses remerciements au chef de l'Etat pour cette confiance renouvelée.

Saisissant cette occasion, le premier président de la Cour suprême a invité les hauts magistrats de cette institution à s'investir dans la bonne interprétation des textes et lois. « Le droit c'est une science à la fois subtile et diverse. A l'égard de certains, le droit peut être impénétrable comme l'est parfois la bible. Ce livre sacré que beaucoup lisent comme un roman dans le métier qui est lenôtre. Parfois, beaucoup lisent les lois comme s'ils lisaient un roman sans s'attacher à l'esprit profond des textes, mais cette mission incombe aux magistrats que vous êtes de donner à la loi la bonne interprétation, le contenu caché qu'elle contient », a exhorté Henri Bouka.