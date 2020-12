Maroc: De belles affiches et deux derbies prometteurs au programme de la 4ème manche de la Botola

Le championnat national de football, dit Botola Pro D1 « Inwi » se poursuivra ce week-end pour le compte de la quatrième journée qui sera marquée par de belles affiches et deux derbys qui s'annoncent sous de bons auspices. Le bal de cette manche sera ouvert samedi par la programmation de quatre matches qui ne manqueront point d'attrait.

A commencer par le choc RSB-Raja, deux formations qui n'ont pas tardé à annoncer la couleur et qui ne comptent absolument pas lâcher prise. Les Berkanis, dont la machine tourne à plein régime, auront fort à faire devant des Verts sommés de bien négocier cette rencontre et de gérer leurs efforts en perspective de leur déplacement lundi au Sénégal pour disputer le match aller du premier tour de la Ligue des champions contre l'équipe de Teungueth, prévu mardi prochain. Même jour où la RSB devra affronter en Coupe de la Confédération en déplacement la formation mauritanienne de Tevragh-Zeina.

Si le Raja sera attendu de pied ferme à Berkane, le WAC qui se produira à la maison devra se méfier d'un HUSA qui veut limiter les dégâts. Le Hassania aspire à retrouver la bonne cadence face à un gros morceau qui a certes gagné deux matches mais sans convaincre, confirmant ses misères par une défaite qui aurait pu être une sévère correction face à l'OSC. Le WAC qui sera privé de certains de ses éléments dont le plus en vue reste Achraf Dari, suspendu, est appelé à montrer un autre visage, celui d'une équipe en mesure de jouer à fond ses chances sur tous les tableaux où elle est engagée. Pour le moment en tout cas, les prestations des Rouges ne prêtent guère à la confiance.

Contrairement à un Chabab de Mohammedia qui jusqu'ici parvient à rendre des copies satisfaisantes avec deux victoires et un match nul, en plus d'une qualification au tour des seizièmes de finale de la Coupe du Trône. En accueillant le Rapide Oued Zem, club qui a démarré l'exercice par une série de déconfitures, la formation fédalie est largement favorite sur le papier. La réalité du terrain peut s'avérer tout autre mais c'est aux poulains de Youssef Fertout de provoquer leur chance et de renverser la donne.

Pour ce qui est des confrontations dominicales, comme précité, deux derbies sont à l'ordre du jour. Il y aura celui du Nord entre l'IRT, leader et qui tient à le rester, et le MAT, capable de créer la surprise. Le derby de la capitale entre l'ASFAR et le FUS est à placer sous le signe de l'équilibre. Les Militaires, qui restent sur une victoire en dehors de leur base aux dépens du RCAZ, aspirent à sauvegarder cet élan fait pour apaiser les vives critiques des supporteurs. Quant au Fath, dont les performances fonctionnent en dents de scie, il est outillé pour s'en sortir à bon compte de cette opposition.

Enfin, le Mouloudia d'Oujda d'Abdeslam Ouaddou, plus que jamais sur la sellette, recevra la Renaissance de Zemamra, lanterne rouge, au moment où le DHJ, en quête de sa première victoire de la saison, défiera un MAS décidé à glaner un maximum de points qui lui seront d'un grand apport en fin de championnat.

Programme avec arbitres

Samedi

(15h30) CAYB-OCS au Complexe municipal de Berrechid (Hicham Tamsamani)

(17h30) WAC-HUSA au Complexe Mohammed V de Casablanca (Abdelaziz Lamsalek)

(19h30) RSB-RCA au stade municipal de Berkane (Yassine Bouslim)

(19h30) SCCM-RCOZ au stade Bachir de Mohammedia (Samir Guezzaz).

Dimanche

(15h30) AS FAR-FUS au Complexe Moulay Abdellah de Rabat (Redouane Jiyed)

(17h30) MCO-RCAZ au stade d'Honneur à Oujda (Jamal Belbassri)

(19h30) IRT-MAT au Grand stade de Tanger (Samir Sabry)

(19h30) DHJ-MAS au stade El Abdi à El Jadida (Noureddine Jaafari).

Botola Pro

D2 Voici le programme de la 4è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football. Samedi à 15h00 ASS-UTS KACM-RAC RBM-CAK Dimanche à 15h00 WST-KAC OD-IZK WAF-JSS A noter que les matches SMOCK et TAS-CJBG devaient avoir lieu vendredi

Beach soccer

La sélection nationale de beach soccer s'est inclinée face à son homologue des Emirats arabes unis (2-3), au terme d'un match amical disputé jeudi au Complexe Mohammed VI de football à Salé. Les deux réalisations des hommes de Mustapha El Haddaoui ont été l'œuvre de Younes El Asas et Amine El Bidouri. Les deux sélections devaient se retrouver vendredi pour une seconde confrontation amicale. Ces deux matchs amicaux s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des Lions de l'Atlas aux prochaines échéances.

Triathlon

La Fédération Royale marocaine de triathlon tiendra, le 26 décembre (à 15h) par visioconférence, son Assemblée générale au titre de la saison 2019-2020, annonce-t-elle dans un communiqué. La fédération a précisé que l'ordre du jour de cette assemblée comprendra l'examen des rapports moral et financier, les délibérations sur le projet de budget pour l'exercice 2021, et la discussion du programme national pour la saison 2020-2021, ainsi que la consultation du rapport de l'auditeur.