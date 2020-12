Algérie: La déclaration de Trump "n'affectera pas la résistance sahraouie"

Geneve — La représentante du Front Polisario en Suisse, Oummaima Mahhmoud Abdelsalam, a affirmé que la décision unilatérale du président américain sortant, Donald Trump, de reconnaitre la prétendue souveraineté du Maroc au Sahara occidental, "n'affectera pas la résistance nationale du peuple sahraoui et sa lutte pour l'indépendance et la liberté".

"Cela a poussé les Sahraouis à être plus unifiés et déterminés à défendre leurs droits par tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée", a souligné Mme Oummaima dans une déclaration à l'Agence Sputnik reprise par SPS. Et de préciser que cette annonce du président sortant constitue "un encouragement clair et un feu vert aux systèmes expansionnistes d'envahir les territoires d'autrui, tel est le cas du régime marocain qui poursuit ses actes agressifs à l'encontre du peuple sahraoui et son territoire, au vu et au su de la communauté internationale".

Par ailleurs, la diplomate sahraouie a exprimé son souhait que le président élu des Etats-Unis, M. Joe Biden prenne la décision de retirer cette déclaration "préjudiciable aux personnes et au droit international". Ainsi, ajoute-elle "la communauté internationale doit affronter cette annonce avec fermeté et de prendre une décision avec une volonté politique à même de permettre au peuple sahraoui, l'exercice de son droit à l'autodétermination et à la liberté".

A ce propos, réaffirme Mme. Oummaima, que "le peuple sahraoui rejette la déclaration de Trump et toute résolution contrevenant la légalité internationale dont le but est toujours de contourner son droit à l'autodétermination et d'étendre ses souffrances dans l'exil, sous l'oppression dans les territoires occupés et l'intensification du pillage des ressources naturelles du Saharo occidental".

Et de conclure que "les réfugiés sahraouis militent pour la liberté et la dignité, et ils ont crée un Etat dans l'exil depuis 45 ans, malgré les conditions et le manque de moyens pour démontrer au monde qu'ils ambitionnent vivre dans leur pays, le Sahara occidental libre et indépendant".