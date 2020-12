Algérie: Illizi - Plus de 1600 cartes magnétiques remises aux agriculteurs durant les 5 dernières années

Illizi — Pas moins de 1.620 cartes professionnelles magnétiques ont été délivrées durant les cinq dernières années au profit des agriculteurs de la wilaya d'Illizi, dont 68 cartes ont été remises en 2020, a-t-on appris samedi auprès des services de la chambre d'agriculture (CA).

Lancée depuis 2015 dans le cadre de la modernisation du secteur de l'agriculture par la substitution de l'ancien procédé, cette nouvelle carte magnétique renouvelable, contient les différentes coordonnées concernant son détenteur, dont la vocation et la nature de son activité agricole, a précisé le secrétaire général de la chambre d'agriculture, Kamel Raki.

Cette nouvelle pièce magnétique permettra aux agriculteurs et éleveurs de bénéficier des divers programmes de soutien prônés par le ministère de l'agriculture et du développement rural, dont l'approvisionnement en orge pour les éleveurs, les semences et les intrants agricoles, les pépinières, la formation et la vulgarisation agricole au niveau des instituts spécialisés, en sus de l'accompagnement et le suivi permanent par les services agricoles durant la saison agricole, a expliqué le même responsable.

La chambre d'agriculture de la wilaya d'Illizi a, dans l'optique de vulgariser cette carte et ses intérêts, mené, en coordination avec des experts et agronomes, diverses activités de sensibilisation en milieu des agriculteurs leur incitant de tirer profit des avantages et facilités y retenues susceptibles de promouvoir leurs activités agricoles.

La wilaya d'Illizi compte 4.692 agriculteurs, versés dans différents segments culturaux et d'élevage, selon les statistiques de la chambre.