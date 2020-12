Algérie: La nomenclature des recettes et dépenses du Fonds national d'appui aux PME fixée

Alger — Un arrêté interministériel fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national d'appui au développement des PME, d'appui à l'investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle", a été publié au Journal officiel (N 73).

Le présent arrêté interministériel (ministères des finances et de l'industrie) datant du 10 octobre 2020 a pour but de veiller à l'élargissement des marchés des PME en intégrant leur internationalisation et appuyer leurs exportations, lit-on sur le journal officiel.

Il existe également parmi les buts de cet arrêté "l'accompagnement des porteurs de projets et des PME ainsi que l'appui aux PME innovantes et aux start-ups ainsi que la promotion de la sous-traitance et l'homologation et l'amélioration de la qualité de leurs produits et services, à travers un appui technique et matériel.

Et à travers un autre arrêté interministériel entre les deux ministères datant également du 10 octobre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de "l'agence nationale de développement de l'investissement" qui a pour but à travers ce fonds le financement des actions d'aide et de soutien à la PME, au titre de "la mise en œuvre des programmes de modernisation des PME, visant l'amélioration de leur compétitivité. A ce titre,le fonds prend en charge les actions de soutien matériel et immatériel engagées en faveur des bénéficiaires de ces programmes.