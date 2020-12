Algérie: Grand Sud - Assurer une couverture réseau dans 170 zones d'exploitation

Alger — Une réunion de concertation entre les secteurs des télécommunications, des mines et des micro-entreprises s'est tenue, samedi à Alger, afin de trouver les voies et moyens d'assurer une couverture réseau (téléphone, internet et GPS) au niveau de 170 zones d'exploitation aurifères traditionnelles situées dans le Grand Sud du pays.

La rencontre a été présidée par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, le ministre des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, en présence des cadres d'entreprises relevant des différents secteurs.

Dans une déclaration à l'APS, M. Boumzar a indiqué que la réunion avait pour but de présenter des solutions techniques permettant une couverture réseau optimale des périmètres d'exploitation de l'or dans les zones éloignées du Grand Sud.

Il s'agit de la couverture réseau de 178 périmètres d'exploitation de l'or au profit de micro-entreprises et qui sont délimités notamment dans la wilaya d'Illizi et de Tamanrasset.

De son côté, le ministre des Mines a indiqué que cette opération de couverture réseau de ces zones vise à réussir l'opération de relance de l'activité aurifère minière et artisanale dans le Grand Sud ayant pour but d'augmenter la production nationale de cette richesse.

"Nous sommes en phase d'achèvement de l'opération de relance de l'activité aurifère artisanale, qui a débuté il y a quelques semaines par la phase de création de micro-entreprises dédiées au domaine de l'exploitation minière artisanale", a-t-il rappelé.

Il a indiqué que la coopération avec le secteur des télécommunications a pour objectif aussi de nous accompagner dans d'autres opérations d'exploitation minière.

Il est à rappeler que le département des mines avait élaboré, en collaboration avec le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, un cahier des charges qui couvre cette opération et prend en charge la pose de jalons et de bases qui permettent la création de ces micro-entreprises où les jeunes et artisans sont formés dans ce domaine.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises a relevé, pour sa part, que la couverture réseau de ces périmètres aurifères a pour but "la sécurisation des jeunes entrepreneurs à travers le déploiement de la téléphonie mobile, de l'internet et la géolocalisation ainsi que la lutte contre l'exploitation anarchique de cette richesse minière".

Il existe des activités illicites sur ce minerai, engendrant la dévastation des ressources et un préjudice à l'environnement, a-t-il ajouté, expliquant que l'"opération a pour objectif d'encourager les jeunes à investir dans ce créneau dans un cadre réglementaire, organisé et transparent".