Angola: Le gouverneur veut plus d'associations dans les familles agricoles

Lubango (Angola) — La nécessité pour les familles agricoles d'améliorer leurs mécanismes organisationnels, à travers des plateformes telles que les coopératives, les fonds communautaires et autres processus associatifs, a été soulignée vendredi à Lubango par le gouverneur de la province de Huíla, Luís Nunes.

Selon le gouvernant qui intervenait lors de la traditionnelle cérémonie de vœux de fin d'année, des actions de cette nature permettront que les objectifs définis par le Programme d'Appui à la Production, Diversification des Exportations et Remplacement des Importations (PRODESI) trouvent des moyens solides d'attribution de crédits et autres incitations.

Pour cette raison, il a souligné l'importance d'améliorer les voies de communication, pour la promotion agricole, à travers l'écoulement des produits de la campagne vers la ville, afin de les rendre plus rentables et de faire face aux défis de la diversification économique.

Luís Nunes a ajouté que les moyens de communication continuent d'être une préoccupation du gouvernement, considérant que les routes inter-municipales et intercommunales sont la condition première de la circulation des personnes et des biens, afin de faciliter l'écoulement des produits vers les grands centres commerciaux.

Il a ainsi mis en exergue la réhabilitation du tronçon Cuvango / Chipindo vers la commune de Galangue, dont le trajet dure désormais une heure, contrairement aux plus de quatre heures précédemment effectuées, contribuant à valoriser la production domestique et à réduire la pauvreté.

«Une autre section qui mérite une intervention est la liaison entre le siège de Chipindo et les communes de Bunjei et Bambi, pour faciliter la circulation des personnes et des services dans la région, ainsi que la section Quipungo / Chicomba, dont l'exécution est bien engagée», a-t-il poursuivi.

Dans une autre partie de ses déclarations, le responsable a jugé l'année 2020 difficile, en raison de la crise économique, aggravée par la pandémie du Covid-19, dont les effets touchent tous les secteurs de la vie, d'où la nécessité de s'impliquer dans des actions de prévention et de combat à cette maladie.

Luís Nunes a indiqué que 26 infrastructures différentes ont déjà été conclues et inaugurées dans le cadre du Programme d'Intervention Municipale Intégrée (PIIM), ainsi que des projets dans le cadre du Programme d'Investissement Public (PIP) et de Développement Local Intégré et de Lutte contre la Pauvreté.