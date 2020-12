Angola: La Première Dame souligne l'importance de «Dikota E_6.0»

Luanda — La Première Dame, Ana Dias Lourenço, a considéré vendredi le projet «Dikota E_6.0» comme une plate-forme d'espoir, de dignité, de valeurs, de citoyenneté et de rencontre intergénérationnelle.

Selon Ana Dias Lourenço, qui s'exprimait lors du lancement de la plate-forme «Dikota E_6.0», l'Angola ne peut pas se passer des meilleurs enseignements du passé, affirmant qu'il est temps pour les générations plus âgées de tendre la main aux jeunes, afin qu'ensemble, ils puissent construire une société plus juste et plus inclusif pour tous les Angolais.

Ana Dias Lourenço a affirmé que "Dikota E_6.0" est un espace qui vise à améliorer le transfert des connaissances intergénérationnelles et la transmission, entre les communautés, des valeurs et des connaissances entre les personnes âgées et les jeunes.

Selon pa première dame, c'est un projet global qui unit le passé, le présent et l'avenir.

«Nous devons demander à nos vieux d'essayer de diriger les plus jeunes, de les aider à surmonter les obstacles de la jeunesse et d'éviter les erreurs qu'ils, avec l'expérience de savoir faire, peuvent facilement identifier», a-t-il souligné.

Ana Dias Dias Lourenço a dit que la pierre angulaire de la plate-forme est basée sur l'appréciation de l'être, des connaissances et des expériences accumulées par les personnes âgées et sur l'acquisition de nouveaux apprentissages et connaissances par les jeunes.

«Nous voulons montrer aux plus jeunes qu'ils peuvent compter sur nous, les plus âgés, avec nos connaissances et notre soutien, en rejetant les étiquettes d'incapacité ou d'inutilité que l'on attribue parfois aux plus âgés», a-t-elle expliqué.

La Première Dame a défendu la nécessité pour les jeunes d'apprendre à reconnaître et à respecter la sagesse qui résulte de l'expérience accumulée par leurs aînés.