Cote d'Ivoire: Divo - La paix et la réconciliation scellées par la jeunesse

Oumar Salso (Opérateur culturel) et Abou Nidal (Artiste chanteur), deux natifs de la ville de Divo, ont initié du 4 au 6 décembre dernier, une série d'événements dits "Divo pour la Paix, la journée du pardon".

Pour s'imprégner de l'impact de son action, le comité d'organisation a effectué, le 17 décembre, une visite de terrain afin de remercier le parrain, Hassan Kanté, DAF de Pétroci, lui aussi enfant de Divo et les autorités de la ville, notamment le Ministre de l'Équipement et de l'entretien routier et Maire de Divo, Amedé Koffi Kouakou, le Préfet de région Assoman Kouakou, le président du Conseil régional, Rolland Komenan Zakpa.

« Il était important de faire cette démarche en guise de reconnaissance aux autorités pour leur engagement aux côtés de la jeunesse pour la paix et la réconciliation à Divo. Nous sommes venus et nous avons vu des jeunes désormais engagés pour la réconciliation et décidés à oublier le passé douloureux. Les présidents de jeunesses d'obédiences politiques confondues, ont décidé de mettre en place un cadre de rencontre permanent afin de maintenir allumée la flamme de la paix et de la réconciliation », a indiqué Oumar Salso.

C'est l'opération "Le balai du pardon" qui a ouvert la cérémonie des journées de pardon à Divo. A cette occasion, le grand hôpital, la Mairie, la Cathédrale et la Mosquée de la ville ont été l'objet d'un grand nettoyage qui a vu la participation de toutes les autorités de la ville aux côtés des jeunes. Ensuite, la "marche du pardon", le grand "concert du pardon", au stade de la ville, avec des artistes dont Tigresse Sidonie, Ismaël Isaac et John Kiffy, un match de football féminin entre les vétérans et les jeunes et un match de football entre partis politiques, ont bouclé l'évènement.