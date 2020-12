Cote d'Ivoire: Awards des entreprises 2020 - Faman Touré remporte le prix de la promotion du Doing Business

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), Faman Touré, a été primé à la deuxième édition des Awards des entreprises qui s'est tenue, le 11 décembre, au Radisson Blu hôtel, autour du thème : « La résilience économique des institutions et des entreprises de Côte d'Ivoire ».

Selon le commissaire général du Prix, Amos Beonaho, l'édition avait pour objectif de saluer les efforts consentis par le gouvernement et le secteur privé afin que la Côte d'Ivoire sorte la tête haute de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Faman Touré fait donc partie de ces personnalités dont le leadership a été salué en remportant le Prix spécial pour la promotion du Doing Business (indice de la facilité des affaires Ndlr). Selon le jury, le président de la Chambre de commerce a managé de main de maître son institution pendant la période de la crise dont on sort progressivement. En effet, la Cci-Ci est une institution consulaire dont l'une des missions principales est d'appuyer les entreprises. Elle est à cet égard très active dans la promotion et la défense des intérêts du secteur privé. C'est pourquoi, sous la houlette de son premier responsable, on l'a vue apporter un soutien fort aux entreprises en cette période de Covid-19. L'institution a mené plusieurs initiatives, entre autres des formations en ligne sur le télé-travail au profit des entreprises, des ateliers de renforcement des capacités des Pme, et des remises de dons au profit du ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que de plusieurs autres structures qui avaient besoin d'aide pour une valeur de 100 millions de F Cfa. Elle a aussi organisé des visites d'entreprises impactées par la pandémie à Abidjan et dans plusieurs régions du pays.

Faman Touré qui était aussi co-président de la cérémonie, a félicité les organisateurs du prix et tous les acteurs de la promotion des entreprises. Il s'est réjoui de la qualité de la relation qu'entretient son institution et le ministère de l'Économie et des Finances qui préside le comité de concertation État-secteur privé pour le bien-être du monde des affaires.