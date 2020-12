Cote d'Ivoire: Autonomisation des jeunes - Touré Mamadou livre deux fermes avicoles à Vitré 2

Deux fermes avicoles de 1 000 poussins chacune ont été officiellement remises, jeudi, par le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, à deux jeunes entrepreneurs du village de Vitré 2, dans la commune de Grand-Bassam.

L'acte de l'autorité gouvernementale marque le lancement du projet d'insertion de 3 300 jeunes dans le secteur avicole (Pi 3300). « L'initiative qui nous rassemble, cet après-midi, est un projet structurant dans la filière avicole qui vise à créer 600 entreprises formelles intégrées dans une chaîne de valeur et à insérer 3 300 jeunes dans des emplois décents », a indiqué Mamadou Touré.

Il a expliqué que cette initiative est portée par le ministère en charge de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes (Mpjej) à travers l'Agence Emploi jeunes (Aej) et celui des Ressources animales et halieutiques (Mirah), par le biais du Programme d'appui à la production avicole nationale (Papan).

« Vous l'aurez remarqué, l'objectif global du projet est de promouvoir l'entrepreneuriat et de lutter contre le chômage des jeunes par une meilleure insertion dans le secteur avicole. La phase pilote du projet a démarré en 2018 et a couvert 8 régions, à savoir : le Poro, le Gbêkê, le Gontougo, le Haut-Sassandra, le Sud-Comoé, les Grands Ponts, le Kabadougou, le Cavally et le District de Yamoussoukro », a fait savoir l'hôte de Vitré 2.

Mamadou Touré a tenu à préciser que cette phase pilote représente un budget de 1 184 307 400 Fcfa porté à hauteur de 641 339 376 Fcfa (54,15%) par l'Agence Emploi jeunes et de 542 968 024 Fcfa (45,85%) par le Papan. Les financements accordés aux jeunes bénéficiaires sont des prêts remboursables.