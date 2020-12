Cote d'Ivoire: Musique chrétienne - Le pasteur Yao Ben Israël chante l'espoir !

Pour sa deuxième œuvre musicale, le pasteur et chantre, Yao Ben Israël, a décidé de renforcer l'espoir dans le cœur du "peuple de Dieu" et de tous les autres habitants de la terre. Intitulée Activa, mot hébreux signifiant espoir, l'œuvre a été présentée officiellement au cours d'un concert live que l'homme de Dieu a offert à ses fans et autres férus de musique chrétienne venus le découvrir, le 6 décembre, au temple Chandelier de l'église Assemblées de Dieu à Cocody Angré.

Ce fut un moment de recueillement, mais également d'allégresse, car il faut dire que l'album Activa est essentiellement porté sur la réjouissance. Aussi, sa présentation s'est-elle faite en présence de plusieurs chantres bien connus tels que Nestor David, Richard Krémé et le groupe Eden.

L'album comporte huit titres chantés en Baoulé (la langue maternelle de l'auteur) et en français, tout enregistrés en live avec une section cuivre ; ce qui est un peu rare dans le milieu musical chrétien. « C'est un travail qu'on a commencé petitement ; au départ, c'était pour mon plaisir personnel, mais puisque je me suis entouré de grands musiciens et de professionnels sur tous les plans, ces derniers m'ont poussé à aller au-delà de ce que j'avais pensé. J'ai décidé de chanter l'espoir, car la bible nous présente Jésus-Christ comme l'espoir de l'humanité. Aussi, en ces périodes de troubles dans notre pays, avons-nous sérieusement besoin d'espoir et d'assurance. Ce qui nous est donné par Jésus », a expliqué le chantre.

A l'en croire, une partie des revenus qui seront générés par l'œuvre sera reversée à la Radio Fréquence vie pour aider ce média à poursuivre sa mission d'aide à l'œuvre chrétienne.