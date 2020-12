Cote d'Ivoire: Taekwondo (AG ordinaire) - Sous le signe de la solidarité et des nouvelles ambitions

La communauté des taekwondo-in de Côte d'Ivoire tiendra son assemblée générale annuelle, ce samedi, au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen ; le nouveau temple offert par la République de Corée.

En attendant l'ouverture officielle, à l'occasion de la commémoration des 60 ans d'amitié entre la Corée et la Côte d'Ivoire, l'année prochaine, la Fédération ivoirienne de taekwondo qui y a établi son siège, en accord avec l'ambassade coréenne à Abidjan, l'ouvre à sa communauté.

Cette assemblée générale qui est une obligation statutaire devrait permettre au bureau dirigé par le président Bamba Cheick Daniel, en fin de mandat, de faire le point sur la saison 2019-2020 à tous les niveaux. « Dans un premier temps, il y aura la présentation et l'adoption des rapports moral, d'activité, financier et des commissaires aux comptes. Dans ce chapitre, l'équipe dirigeante compte soumettre pour validation un projet de révision de certaines dispositions statutaires. Ensuite, il y aura l'annonce des mesures d'accompagnement et d'appui aux clubs », confiait Me Siaka Anzoumana, secrétaire général de la Fédération.

Il est clair que le président Bamba Cheick Daniel et son équipe, sensibles à la situation des clubs frappés de plein fouet par la pandémie, ont pris certaines dispositions en vue de faciliter la reprise des activités. Notamment, la suppression de pénalités et de la date butoir liées aux paiements des cotisations annuelles des clubs pour cette année 2020. « La Fédération pourrait aller jusqu'à une réduction de 50% sur les cotisations des clubs. Étant donné que ceux-ci sont restés fermés et que la reprise pourrait être difficile. Dans tous les cas, le comité directeur prévoit un communiqué sur lesdites décisions », rassure Me Anzoumana.

D'autres sujets d'intérêt sont prévus à cette assemblée générale ordinaire. Bamba Cheick Daniel va encore appeler à l'union et à la solidarité pour préserver les acquis afin de gagner les batailles à venir. Le comité directeur va surtout revisiter, avec les membres actifs, la riche et variée saison 2019 du taekwondo ivoirien. Tous les objectifs majeurs fixés en début d'année ont été atteints.

De la Coupe de l'ambassadeur de Corée aux qualifications pour les Jeux olympiques, en passant par la construction du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen, les Ivoiriens se sont distingués. Pour la première fois de l'histoire de la discipline, la Côte d'Ivoire a réussi à qualifier quatre athlètes pour les Jeux olympiques 2021 à Tokyo. Il s'agit de Cissé Cheick Sallah (-80 kg), Seydou Gbané (+80 kg), Gbagbi Ruth Marie-Christelle (-67 kg) et Charlène Traoré (+67 kg).

La discipline devenue majeure en Côte d'Ivoire a franchi un cap en s'inscrivant définitivement comme une filière à l'Institut national de la jeunesse et des sports. L'on retient surtout qu'en moins de trois ans, le palais du taekwondo rêvé par le président Bamba Cheick Daniel a vu le jour. Sa réalisation devait durer trois ans.

Mais grâce à sa persévérance et sa ténacité, le centre baptisé du nom du Président de la République ivoirien a été livré plus tôt que prévu. Ce qui lui a valu les félicitations en public du ministre des Sports, Paulin Claude Danho, lors de la signature de l'accord-cadre sur ce centre qui, avouons-le, est une fierté pour le taekwondo de Côte d'Ivoire, mais aussi pour tout le sport national qui voit en cette infrastructure de dernière génération un excellent retour sur investissement.

C'est pourquoi cette dernière assemblée générale du président Bamba Cheick Daniel, en ce lieu, pourrait prendre l'allure d'une fête, en présence de l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire, du représentant du ministre des Sports et du Comité national olympique.