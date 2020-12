Cote d'Ivoire: Adéquation formation-emploi - Des étudiants s'initient à la construction d'un projet professionnel

La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham), en partenariat avec la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a organisé, le vendredi 18 décembre, une session de coaching sur le thème : « Démarche de construction d'un projet professionnel ».

La séance de formation a été organisée à l'intention des étudiants de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb) de Cocody, avec pour objectif de leur permettre de mieux construire leurs projets professionnels.

Au cours de l'atelier, les étudiants ont été instruits sur « La démarche de construction d'un projet professionnel plus attrayant et compétitif ». La formation s'est déroulée au siège d'Eurocham sis à Abidjan-Plateau. Elle a été animée par Koby Yves Bernard, directeur des ressources humaines à Sucrivoire. Elle entre dans le cadre du projet « S'investir ensemble » financé par l'Union européenne, dont la mise en œuvre est assurée par Eurocham.

« Nous avons dégagé trois volets dans la mise en œuvre du projet S'investir ensemble. A savoir, l'amélioration du climat des affaires, le rapprochement des jeunes de l'emploi et le programme de soutien de Pme à travers des financements », a expliqué, Émilie Graffiths, chef du projet. Précisant que la formation du jour (vendredi 18 décembre) sinscrit dans le volet de rapprochement des jeunes de l'emploi. « Nous avons remarqué qu'il y a une distance et une différence entre les formations qui sont données en Côte d'Ivoire et la réalité des marchés du travail », a-t-elle dit pour faire ressortir l'importance de la formation.

« Au sortir de cet atelier, j'attends que les étudiants puissent établir un plan de projet professionnel qui soit cohérent, en mettant en phase leurs ambitions et leurs moyens. Je veux également qu'ils passent à l'action pour que la formation qui a été donnée ne soit pas vaine. On peut réussir sans projet professionnel, mais avec le projet professionnel, les chances de réussite sont plus importantes. Le hasard aura sans doute moins de place à l'avenir », a conseillé le conférencier Koby Yves Bernard.