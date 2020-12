Maroc: Essaouira - Journées de sensibilisation et d'action relatives à la mise en place d'un "éco-quartier" pilote

Essaouira — Des journées de sensibilisation et d'action ont été organisées, récemment à Essaouira, avec la participation de nombreux citoyens et jeunes souiris, et la contribution de plusieurs intervenants et partenaires, en vue d'asseoir les bases visant la concrétisation de l'idée de mise en place d'un "éco-quartier" pilote dans la Cité des Alizés.

Placées sous le thème "La Place 11 janvier : Bâtir ensemble un éco-quartier pour une Essaouira durable", ces journées ont été initiées par le Centre International de Recherche et de Renforcement des Capacités (CI2RC), la Fondation allemande Friedrich Naumann pour la liberté, la Commune d'Essaouira et la Société "OZONE", en collaboration avec d'autres partenaires, dont l'Ecole Supérieure de Technologie (EST), la Direction provinciale de l'Agriculture et les services des Eaux et Forêts ainsi que plusieurs acteurs de la société civile locale.

Ces journées interviennent suite aux réunions intensives et aux discussions fructueuses et constructives tenues, il y a quelques semaines, par les différentes parties prenantes en vue d'ériger un "éco-quartier" et d'en faire un véritable modèle du développement intégré et durable dans la ville.

Lors de ces deux journées de sensibilisation et d'action, des jeunes Souiris (filles et garçons), fortement mobilisés et encadrés par des enseignants, ont mené des activités d'embellissement, de plantation et de réhabilitation de la Place 11 janvier.

Ces activités, qui ont suscité un écho très favorable auprès de la population du quartier, ont porté notamment sur le nettoyage de la Place, la peinture des trottoirs, l'installation de bacs au sol destinés au tri des déchets et la plantation de 400 plantes et de 15 oliviers avec le concours des étudiants de l'EST d'Essaouira et des équipes de la Commune d'Essaouira et de la société "OZONE".

Selon ses initiateurs, ce projet d'"éco-quartier" pilote sera conçu, géré et organisé dans le cadre d'une démarche inclusive de développement durable, en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs à grande portée sociale, économique et environnementale.

A travers cette initiative citoyenne, l'ensemble des intervenants et parties prenantes aspirent, dans le cadre d'une démarche participative, d'une vision concertée et d'une ambition partagée, à faire de l'espace choisi un quartier vivable et viable, offrant à ses habitants un confort et une qualité de vie meilleure.