Maroc: El Guerguarat - Des membres de la Chambre des conseillers rendent hommage aux efforts diplomatiques soutenus du Royaume

El Guerguarat — Les membres de la commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures, et de la commission des Affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des conseillers, en visite vendredi dans la zone d'El Guerguarat au Sahara marocain, ont rendu hommage aux efforts diplomatiques soutenus déployés par le Maroc pour défendre son intégrité territoriale.

Dans un communiqué lu à cette occasion, les membres des deux commissions ont réitéré leur engagement ferme en faveur de la question de l'intégrité territoriale et leur implication dans les efforts inlassables déployés par le Maroc pour défendre sa première cause devant tous les forums internationaux, à travers la diplomatie parlementaire.

De même, ils ont salué la décision historique des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de son Sahara et d'ouvrir un consulat général à Dakhla.

Dans cette lignée, les membres des deux commissions ont souligné que la cadence d'ouverture de consulats et des missions diplomatiques dans les provinces du Sud du Royaume dans les villes de Laâyoune et Dakhla consacre la justesse et la légitimité de la position marocaine ainsi que la confiance de la communauté internationale dans l'initiative d'autonomie en tant que prosition sérieuse et crédible.

Ces parlementaires ont dénoncé les agissements des milices du "polisario" et leurs violations des accords de cessez-le-feu en place depuis 1991 ainsi que leurs tentatives désespérées de changer le statut de la région et de mettre en péril la sécurité et la stabilité de la région.

En outre, ils ont salué l'intervention professionnelle des Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, qui a permis de restaurer les flux des biens et des personnes à travers le passage d'El Guerguarat.