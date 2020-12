Ile Maurice: Affaire Mike Brasse - Mario Nobin incrimine l'ASP Boodhram

Au troisième jour de son interrogatoire, Mario Nobin, ancien commissaire de police et actuel commissaire des prisons, a incriminé l'assistant surintendant de police, Narendrakumar Boodhram, le Passport and Immigration Officer (PIO), comme étant la seule personne qui a octroyé un passeport au présumé trafiquant de drogue Mike Brasse en 2016.

Mario Nobin a nié être impliqué dans cette affaire et a fait ressortir que le PIO Narendra Boodhram est régi par la Passport and Immigration Act et qu'il n'est redevable qu'au bureau du Premier ministre.

Jusqu'ici, Mario Nobin a répondu aux trois quarts des questions préparées par les enquêteurs du CCID. Son interrogatoire, qui a été stoppé hier, vendredi 18 décembre, reprendra au début de 2021, ses hommes de loi n'étant pas disponibles. Le CCID compte envoyer un rapport intérimaire au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) pour avoir son avis sur la pertinence de loger une accusation provisoire contre l'ancien CP à la lumière des réponses qu'il a fournies jusqu'ici.

Dans le milieu du CCID on laisse entendre que la reprise de l'interrogatoire de Mario Nobin l'an prochain sera déterminant pour la suite de cette enquête. Une accusation de complot et de making use of office for gratification (undue influence) pèse sur l'ancien CP.