Sénégal: FIFA The Best - Un journaliste sénégalais explique pourquoi il a zappé Mané pour Lewandowski

Le choix de Salif Diallo au FIFA The Best est surprenant. Journaliste sénégalais, il a mis Sadio Mané en deuxième position tout en propulsant Robert Lewandowski à la première place. Une décision qui a fait grand bruit.

Interrogé sur son vote sur IGFM, Salif Diallo a donné ses explications. Il a évoqué la raison pour laquelle, il a placé le Polonais en numéro un tout en reléguant son compatriote à la deuxième position.

« J'ai voté pour Lewandowski parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison 2019/2020. Donc, je n'ai pas hésité à le mettre en avant. Sadio Mané a fait une très bonne saison mais Lewandowski a été exceptionnel. En plus d'être exceptionnel, il a gagné tous les trophées mis en jeu aussi bien en Allemagne qu'en Europe. En Europe, il a gagné la Ligue des Champions et la Supercoupe. En Allemagne, il a gagné le championnat et la Coupe avec des statistiques exceptionnelles. Donc, pour moi, il n'y a pas photo entre Lewandowski et les autres », a-t-il fait savoir.

« Sadio Mané, je l'ai mis en deuxième position parce qu'en plus de gagner le championnat, il a largement contribué au titre de Liverpool 30 ans après. Le dernier titre de Liverpool c'était en 1990. Donc, il est sur sa lancée de ces dernières années. Je pense qu'il mérite d'être sur le podium. C'est ce que j'ai fait », a expliqué Diallo.

Notons que Sadio Mané a été mis à la deuxième place aussi par Kalidou Koulibaly. Il a terminé 4ème au FIFA The Best derrière Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.