Sénégal: Crédit hôtelier - La ligne de financement sera portée à 50 milliards de FCfa à partir de 2021, selon Alioune Sarr

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a entamé, hier, une tournée à Saint-Louis par le parc national de la Langue de Barbarie situé dans la commune de Ndiébène-Gandiole, à une trentaine de km de la capitale du Nord. Il a annoncé, à l'occasion, que la ligne de financement du crédit hôtelier sera portée à 50 milliards de FCfa à partir de l'année prochaine.

En 2021, le crédit hôtelier, qui est actuellement de 15 milliards de FCfa, sera porté à 50 milliards. L'annonce est du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, qui est en tournée dans la région de Saint-Louis depuis hier. « C'est vrai que nous sommes dans une phase difficile, car la Covid-19 a fait des dégâts énormes, mais le crédit hôtelier a vraiment soutenu le secteur. Nous rentrons dans une phase de relance timide ; je voudrais donc demander à tous les acteurs de travailler sur le business plan, pour qu'ils puissent accompagner des investissements alignés sur ces stratégies », a-t-il souligné. Ce périple de trois jours lui permettra de visiter le parc national ornithologique des oiseaux du Djoudj, l'aéroport international de Dakhar Bango et autres monuments et sites historiques du delta et de la vallée du fleuve Sénégal. Le ministre a aussi précisé que le nouvel aéroport international de Bango doit être livré au courant de l'année 2021. « Toutes les dispositions sont prises pour faire de Saint-Louis un pôle touristique exceptionnel », a-t-il assuré.

Accompagné d'une forte délégation composée d'autorités administratives et municipales et de représentants des collectivités territoriales, Alioune Sarr s'est rendu, hier, au parc national de la Langue de Barbarie situé dans le Gandiolais, à une trentaine de kilomètres au sud de Saint-Louis. Cette zone comprend quelques sites référencés comme la fameuse « île aux oiseaux » qui accueille, d'avril à octobre, des milliers d'oiseaux migrateurs, le temps de leur nidification.

Cette réserve ornithologique fragile de 2000 hectares a été créée en 1976. Le parc de la Langue de Barbarie s'étire sur une quinzaine de kilomètres et une largeur de quelques centaines de mètres à près d'un kilomètre entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Sa partie exposée à la mer est constituée de dunes fixées par des filaos alors que, côté plage, le sable sert de lieu de ponte aux tortues marines. Un site remarquable où le ministre Alioune Sarr et sa forte délégation ont pu découvrir un panorama splendide, un milieu atypique et idyllique où s'épanouissent différentes espèces d'oiseaux migrateurs, tels que les flamants roses, pélicans, cormorans, hérons, aigrettes garcettes, vanneaux éperonnés, dendrocygnes veufs, sternes, goélands, mouettes à tête grise, etc. Face à la presse, M. Sarr a d'abord rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action initié par son département et qui consiste à suivre la mise en œuvre effective du plan stratégique intégré « Tourisme et transport aérien ».

Après l'étape de Saint-Louis et de la Langue de Barbarie, le ministre du Tourisme et des Transports aériens s'est rendu, le même jour, au parc ornithologique national des oiseaux du Djoudj, situé dans la commune de Diama, à 60 km de la capitale du Nord.