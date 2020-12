Sénégal: Abdoul Mbaye à Thiès - « Nous nous attendions à cette recomposition »

Abdoul Mbaye croit que le Dialogue politique n'était rien d'autre qu'une manœuvre politicienne. « Je crois tout simplement que le Président Macky Sall est en train de chercher, par tous les moyens, à élargir la responsabilité de son échec aussi bien sur le plan économique, avec l'absence de croissance dans ce pays, que social, avec des mouvements de grèves et de protestations qui ont eu lieu, etc.

L'opposition est condamnée à se réorganiser et à se mobiliser pour faire face à la nouvelle situation », a déclaré, hier, l'ancien Premier ministre après la prière du vendredi à la mosquée Moussanté de Thiès. Il était venu présenter ses condoléances à l'imam Babacar Ndiour suite à la disparition d'un de ses frères.

Abdoul Mbaye dit n'avoir aucune surprise avec le ralliement d'Idrissa Seck à la mouvance présidentielle. « Nous nous attendions à cette recomposition. C'est une habitude en Afrique et au Sénégal. Il y a des personnes qui font de la politique pour leurs poches et pour des responsabilités qui ne peuvent pas attendre cinq ans. On savait donc qu'après les élections, on allait entrer dans une phase de recomposition politique. On a attendu, elle a un peu tardé, mais elle est venue. Et aujourd'hui, elle a l'avantage de nous présenter un champ politique plus clair », a soutenu le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act).