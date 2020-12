Sénégal: Célébration de la journée internationale des migrants - Synergie des actions pour une meilleure prise en charge de la question

A l'instar des autres pays, le Sénégal a décidé de faire de la journée internationale des migrations un moment privilégié de dialogue, d'échanges et de concertation entre les acteurs institutionnels et non institutionnels.

Le Directeur général d'appui aux Sénégalais de l'Extérieur (Dgase), Amadou François Gaye, a souligné que le Sénégal a pris l'option de faire de la journée internationale des migrations célébré chaque année le 18 décembre, un moment privilégié de dialogue, d'échanges et de concertation entre les acteurs institutionnels et non institutionnels, y compris les migrants, autour de la problématique de la migration. Il s'exprimait hier dans le cadre de la journée internationale des migrations.

Toutefois, pour cette édition marquée par le contexte sanitaire et les mesures prises par les autorités pour éviter sa propagation, le Sénégal a décidé de la célébrer dans la sobriété. Selon Amadou François Gaye, l'agenda prévoyait, avec le concours de partenaires étatiques et non étatiques dont l'Organisation internationale des migrations (Oim) et le projet « Gouvernance, migration et développement » (Gmd), une caravane de sensibilisation, une journée scientifique avec des panels de haut niveau sur les questions migratoires, mais aussi et surtout une journée de prières à la mémoire des disparus.

S'agissant de la recrudescence de la migration irrégulière, le Sénégal, d'après le Dgase a pris l'option stratégique de renforcer la gouvernance de la migration dans notre pays à travers le renforcement des capacités opérationnelles des Bureaux d'appui et d'orientation des Sénégalais de l'Extérieur présents dans sept régions et qui seront étendus à l'ensemble du territoire national. Le Gouvernement va aussi mettre en synergie des actions pour une meilleure prise en charge de la question migratoire.

« Il s'agira de favoriser une mise en synergie de toutes les actions en faveur de la promotion des jeunes mais aussi d'informer et de sensibiliser sur toutes les opportunités mises en place par le Gouvernement pour développer l'emploi et l'auto-emploi », a ajouté M. Gaye. Cette réponse du Gouvernement pour proposer des opportunités aux candidats potentiels à la migration irrégulière est aussi accompagnée, selon lui, d'une lutte contre le trafic de migrants avec l'intensification de l'action des forces de défense et sécurité. « La sensibilisation est aussi renforcée en laissant la parole aux migrants de retour qui ont tenté l'émigration », a-t-il renchéri.

Par ailleurs, le Dgase, Amadou François Gaye, a rappelé qu'au total, 126 724 émigrés sénégalais impactés par le coronavirus ont été assistés par le Gouvernement à travers le Force Covid-19 Diaspora. Parmi les compatriotes soutenus figurent 99 466 personnes qui résident en Afrique. « Cela a permis également de rapatrier au Sénégal 12 584 compatriotes qui étaient bloqués hors de nos frontières. À cela s'ajoute l'assistance octroyée aux 5203 compatriotes convoyés depuis le Sénégal vers leurs pays de résidence », a-t-il souligné. M. Gaye a soutenu que le Gouvernement a mobilisé 12,5 milliards de FCfa pour assister les Sénégalais de la Diaspora. À l'en croire, le Sénégal est l'un des rares pays au monde à avoir mis en œuvre cette assistance.