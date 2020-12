Egypte: Liverpool - Encore un nouveau record pour Mohamed Salah

Mohamed Salah est l'un des joueurs les plus réguliers de la Premier League. Très très souvent au rendez-vous depuis qu'il est revenu d'Italie. Ses statistiques depuis 3 ans sont complètement folles.

Trois jours après avoir repris la tête de la Premier League, Liverpool a conforté sa place de leader en marchant sur Crystal Palace, puni 7-0 chez lui, sans même démériter, samedi pour la 14e journée de Premier League. Mohamed Salah, pourtant entré seulement à l'heure de jeu, a réussi à y aller de son doublé, de la tête (6-0, 80e) et d'une frappe du gauche brossée dans la lucarne opposée (7-0, 83e). Il a aussi délivré une passe décisive. L'Egyptien est ainsi devenu le premier remplaçant de l'histoire des Reds à être impliqué sur trois buts après être entré en jeu en championnat, indique Opta !

3 - With two goals and one assist, Mohamed Salah is the first substitute to be directly involved in three goals in a Premier League game for Liverpool. Relentless. pic.twitter.com/Nx26lnnXcE

- OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2020

On peut clairement le dire, Mohamed Salah fait aujourd'hui partie des meilleurs joueurs de la planète football. Cette saison encore, le joueur des Reds est en forme, et est notamment sur une série de quatre rencontres de suite avec un but au compteur toutes compétitions confondues.