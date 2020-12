Egypte: Le pays et l'ONU soulignent l'importance de la coopération multilatérale

La ministre de la coopération internationale, Rania El-Machat, a souligné l'importance du partenariat entre l'Egypte et les Nations unies, notamment pendant la pandémie de coronavirus, et de la coopération mondiale et des partenariats efficaces entre tous les secteurs et les partenaires multilatéraux et bilatéraux pour atteindre les objectifs de développement durable.

Mme El-Machat s'exprimait lors d'un colloque virtuel organisé par le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies en coopération avec les agences de l'ONU en Egypte.

En avril dernier, le ministère de la coopération internationale a lancé une plate-forme pour la coopération et la coordination entre les partenaires multilatéraux et bilatéraux dans le développement, et a tenu sa première réunion en avril avec la participation de plus de 120 personnes, a-t-elle rappelé.

Et d'ajouter que cette réunion avait porté sur la coordination des efforts pour lutter contre les retombées de la pandémie de coronavirus et avait débouché sur la signature de plusieurs accords soutenant le plan de l'Etat dans la lutte contre le Covid-19.

De son côté, le coordinateur résident des Nations unies en Egypte, Richard Dictus, a affirmé que des leçons pourraient être tirées de la réponse de l'Egypte à la pandémie, ajoutant qu'elle était capable de traiter les effets sanitaires du coronavirus.