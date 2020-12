Egypte: Le gouvernement réalise un excédent de 105 milliards et demi de LE dans le budget actuel, malgré le Covid-19

Le gouvernement a pu dégager un excédent préliminaire de 105 milliards et demi de LE dans le budget de l'État, malgré la pandémie de Coronavirus (Covid-19), a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Maait, lors de son allocution prononcé au nom du Premier ministre, Moustafa Madbouly, pendant la séance d'ouverture de la 7e conférence économique d'Akhbar Al-Youm.

La pandémie de Coronavirus a été une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique mondiale et aussi en une crise sociale qui a touché la plupart des aspects de la vie dans tous les pays du monde et aurait des conséquences majeures, a-t-il indiqué, ajoutant que le gouvernement égyptien avait pu faire face à cette crise et à ses conséquences sur l'économie égyptienne et la vie sociale, en allouant un montant de 100 milliards de LE, ce qui représente 2% du produit intérieur brut, et pousse un ensemble de décisions incitatives visant à réduire l'impact de cette pandémie.

M. Maait a signalé que toutes ces mesures visent à faire face aux conséquences de la crise et également à limiter ses effets sur le chômage et la situation économique, ainsi que sur les aspects sociaux de la société égyptienne. Par conséquent, la performance de l'économie égyptienne a été classée, par le Fonds monétaire international (FMI), comme l'une des meilleures performances en termes de dépenses consacrées à faire face à la pandémie.

Le ministre des Finances a également affirmé que le gouvernement est déterminé à stimuler l'économie en poursuivant des politiques financières et monétaires équilibrées et en investissant dans le pompage de gros investissements dans tous les domaines et secteurs, ainsi que des grandes réformes structurelles qui ont été et seront entreprises par le gouvernement au cours de la prochaine période.