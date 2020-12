Afrique: L'Egypte est un des rares pays ayant enregistré une croissance économique malgré le Covid-19

L'Egypte est un des rares pays qui ont pu enregistrer une croissance économique malgré la pandémie de coronavirus, a affirmé le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, dans une allocution lors de la conférence économique d'Akhbar El Yom.

Au cours de six dernières années, la direction politique a mobilisé tous ses efforts pour satisfaire les besoins des citoyens, assurer une vie décente au peuple et faire de l'Egypte un acteur sur les plans régional et international, selon M. El-Molla.

Il a rappelé que le gouvernement avait commencé à appliquer une série de réformes économiques en matière d'énergie pour assurer sa durabilité, libéralisé le taux de change et développé les législations concernant l'investissement.

Grace à ces mesures, l'Egypte a pu élever le taux de croissance, faire baisser le déficit budgétaire et le taux de chômage, limiter l'inflation et mettre en place des mégaprojets nationaux qui ont contribué à relancer le développement et ont fait de l'Egypte un exemple à suivre en matière de sécurité, de stabilité et de développement.

Le secteur pétrolier a traversé d'énormes défis après la révolution de 2011 à cause des difficultés économiques et de l'instabilité politique et sécuritaire, ce qui a accumulé les dettes des partenaires étrangers et abouti au ralentissement de l'investissement et à la suspension de plusieurs projets, a rappelé le ministre du Pétrole.