Ile Maurice: Ou se trouve actuellement Kishita Armoogum enlevée à l'âge de 15 ans à Mahebourg ?

Où est passée Kishita Armoogum qui serait aujourd'hui âgée de 19 ans? Qu'est-elle devenue ? Plus de quatre ans se sont écoulés depuis que l'adolescente alors âgée de 15 ans et habitant Mahébourg a disparu.

Aucune trace d'elle depuis. La police a émis un nouvel avis de recherche depuis le jeudi 17 décembre. Toute personne ayant des informations à propos de cette affaire susceptible de faire avancer l'enquête est priée d'appeler sur le 999 ou le 468 0034/35.

La jeune fille, une étudiante au couvent de Lorette de Mahébourg, avait disparu depuis en mars 2016 alors qu'elle se rendait chez sa tante à Rivière des Créoles.

Depuis cette affaire a connu un développement avec l'arrestation de sept suspects en octobre de cette année. Cela s'est produit après que le cousin de Kishita Armoogum, un jeune agé de 20 ans, a consigné une déposition au poste de police de Mahébourg. Il s'est dit rongé par la culpabilité car lui aussi mineur, il était en compagnie de sa cousine. Il a expliqué aux enquêteurs que lui et sa cousine se rendaient chez leur tante lorsque des individus qui circulaient à moto ont kidnappé la victime.

Après ce témoignage, la police a mis la main sur six habitants de Mahebourg et un résident de Grand-Bois. Le principal suspect dans cette affaire demeure l'entrepreneur Pravind Beeharry, 52 ans. Kishita Armoogum avait dénoncé le quinquagénaire pour abus sexuels. Pravind Beeharry n'aurait cessé d'importuner la mineure afin que cette dernière retire sa plainte.

Pravind Beeharry nie avoir commandité l'enlèvement de la mineure ou avoir abusé d'elle. Dans sa défense, il a expliqué qu'il a bien hébergé Kishita Armoogum dans son bungalow car elle était une fille à problèmes. Mais les autres suspects arrêtés et employés de Pravind Beeharry l'ont incriminé et ont dit avoir agi sous ses ordres. Il s'agit des frères Akash et Avishay Seetohul respectivement 23 et 26 ans, Hansley Emmanuel Daussy, 20 ans, Romalsingh Goburdhun, 23 ans, Ritesh Chutooree, 31 ans et Avinesh Teeluck, 32 ans. Ce dernier est soupçonné d'avoir forcé la collégienne à monter à bord de la moto qu'il pilotait. Il a accepté avoir conduit Kishita Armoogum chez lui à Grand-Bois. Il a expliqué aux enquêteurs qu'elle y est restée pendant un mois et qu'ensuite il l'avait conduite dans un bungalow à Blue-Blay ou elle serait parvenue à prendre la fuite. Version que prennent les enquêteurs avec des pincettes.

Attente insoutenable

Pendant ce temps l'attente est insoutenable chez les proches de Kishita Armoogum qui espèrent la revoir rentrer un jour. La mère biologique de Kishita Armoogum est-elle décédée.

«Nous la supplions de rentrer à la maison. Nous gardons espoir. Nous sommes dans une angoisse insurmontable. Je ne ferme presque plus l'œil de la nuit» confie son père Samy Armoogum ex-policier qui s'est vu «dismissed» du service car suite à des problèmes familiaux graves, il ne se présentait pas au travail.

«N'importe ki circonstances ena mo dire li retourne la kaz nou la pu accueillir li et écoute li person pas pou bouskil li», poursuit Samy Armoogum.

Deux des suspects ont retrouvés la liberté conditionnelle. La famille dit craindre pour sa sécurité et de subir des représailles.

L'enquête est menée par l'inspecteur Jugasing et la Criminal Investigation Division de Mahebourg sous la supervision du surintendant de police Seebaluck et de l'Assistant Commissaire de police Veeramalay.