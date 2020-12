Ile Maurice: Paul Bérenger dénonce la légèreté du tandem Gaud/Joomaye

Le leader du MMM, Paul Bérenger dénonce la légèreté avec laquelle le tandem Gaud / Joomaye est en train de traiter l'approvisionnement de Maurice en vaccins dans le cadre du programme Covax mis en plan par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Lors d'une conférence de presse ce matin du samedi 19 décembre 2020, la dernière pour 2020, le leader du MMM s'étonne du manque de sérieux affiché par les principaux animateurs du comité national sur le Covid-29, nommément le Dr. Catherine Gaud, Senior Advisor au ministère de la Santé et le Dr. Zooberr Joomaye, conseiller au bureau du Premier ministre. Et ce par rapport à la décision des autorités mauriciennes de sécuriser les 20% des vaccins destinés aux bénéficiaires des 172 pays engagés dans le programme de l'OMS.

On se souvient que face à la presse le 18 novembre dernier, le Dr. Catherine Gaud avait déclaré « qu'il n'y a aucune urgence pour acheter des vaccins, mais qu'il était important de les sécuriser en faisant une réservation ». Ajoutant que Maurice a exprimé son intérêt pour quatre vaccins : Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca et Gamaleya Sputnik .

Or, Paul Bérenger estime qu'il y a de grands risques que le moment venu le pays se retrouve dans l'incapacité de sécuriser son quota vu que « les pays riches sont en train d'acheter par millions de doses de vaccins à tel point que le plan de l'OMS pour garantir un accès équitable au niveau mondial des vaccins ne puisse se réaliser ».

D'ores et déjà, le leader du MMM rappelle que deux pays, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ont déjà commencé à vacciner leur population en portant leur choix sur Pfizer-BioNTech alors que Singapour s'y lancera à la fin de ce mois et espère que d'ici le troisième trimestre de 2021 toute sa population sera vaccinée. D'autres pays emboîteront le pas, nommément la Nouvelle Zélande, l'Inde et la France qui a déjà commandé 200 millions de doses pour une population de 67 millions d'habitants. Quant au Canada, ce pays se propose d'acheter une grosse quantité de vaccins, soit 5 fois supérieure à sa population.

Autant de raisons, insiste Paul Bérenger, pour souligner l'urgence de Maurice de sécuriser les vaccins pour les 20% bénéficiaires de sa population.

Autres sujets abordés : l'affaire Soopramanien Kistnen où les trois partis de l'Opposition organiseront ce soir une manifestation symbolique à Telfair pour montrer leur solidarité à la famille tout en s'opposant à toute tentative de « cover-up ».

Ce rassemblement se veut aussi une démarche visant à réclamer la démission du ministre Yogida Sawmynaden , dont le nom est cité dans cette affaire et de Pravind Jugnauth qui est venu à la rescousse de ce dernier suivant les conclusions de sa propre enquête.

Paul Bérenger s'est montré par ailleurs critique contre le rôle joué par ses conseillers dans l'affaire Kistnen plus particulièrement contre un certain Vinod Appadoo. Toutefois, il se dit confiant dans l'enquête policière et le bureau du DPP pour faire la lumière sur la mort de Soopramanien Kistnen.

S'agissant des travaux parlementaires, le leader du MMM affirme qu'exceptionnellement celui-ci sera en congé pendant plus de trois mois. Une décision visant, dit-il, à éviter à l'Opposition de poser des questions embarrassantes sur une série de scandales qui secoue pays depuis le début de cette année. « C'est le pire parlement dans l'histoire de ce pays depuis l'indépendance » soutient Paul Bérenger qui dénonce également la complicité du leader of the House à encourager l'actuel Speaker, Sooroojdev Phokeer, à se livrer à ses pires excès.