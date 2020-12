Cote d'Ivoire: Mutualité - La Mugefci ouvre une agence à Cocody

Dès sa prise de fonction en 2017, le président du Conseil d'administration de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État (Mugef-ci), Mesmin Comoé, s'était engagé à rapprocher davantage la Mugef-ci des mutualistes.

Une des traductions en acte de cet engagement est l'ouverture de la représentation de la mutuelle dans la commune de Cocody. Qui aura l'avantage de désengorger le siège du Plateau.

L'inauguration a eu lieu le 17 décembre, en présence du président et des membres du conseil d'administration ainsi que le comité de contrôle. Mesmin Comoé a saisi l'occasion pour rappeler qu'en plus de l'ouverture de l'agence de Cocody, plusieurs autres actions pour rapprocher les fonctionnaires et agents de l'État de leur mutuelle ont été posées.

Il s'agit entre autres de la mise en route effective de la carte unique et intelligente, la prise en charge des fonctionnaires en attente de leur premier salaire. Désormais donc, à partir de l'agence de Cocody, les mutualistes pourront faire plusieurs opérations. Du dépôt des dossiers au retrait des cartes uniques et intelligentes, la souscription aux produits complémentaires de la mutuelle, le changement du code de la carte unique et intelligente et le déblocage des cartes.

Dans la même veine de sa politique pour le bien-être des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, le Pca de le Mugef-Ci rappelle que sous sa gouvernance, la mutuelle s'est dotée d'un centre d'optique mutualiste ultra moderne au siège de la Mugef-Ci et d'autres biens mobiliers.

« Nous avons acquis, en pleine propreté, deux villas à Daloa, une villa à Yamoussoukro et deux à Soubré. Dans cette dynamique, nous avons bâti un immeuble R+5 de 12 appartements haut standing sur le terrain de la Mugef-CI situé à Cocody-Abatta et quatre immeubles R+5 de 20 appartements chacun avec parking au rez-de-chaussée sur le même site soit 80 appartements de 4 pièces », rappelle Mesmin Comoé. Avant d'annoncer la poursuite de la politique de déconcentration des services de la mutuelle avec l'ouverture prochaine des agences Mugef-Ci de Koumassi, de Yopougon, d'Abobo et de Sassandra.