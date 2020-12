Cote d'Ivoire: Bédié éconduit pour avoir tenté une visite à Guikahué sans autorisation

Revenant d'une visite de condoléances à la famille N'zi Assamoua Augustin, le Président Bédié a tenté vendredi 18 décembre 2020, de rendre visite à Maurice Kacou Guikahué, au Chu de Treichville.

Le Président du Pdci a tenté la visite sans prévenir les autorités judiciaires, comme on rend visite à tout malade, alors que son collaborateur est un détenu, et est poursuivi par la justice.

À ce titre, les visites doivent être autorisées par la justice, même s'il se trouve dans un hôpital et non un centre pénitentiaire.

Le Président Bédié n'ayant pas souscrit à la démarche requise en la matière, à savoir solliciter une autorisation par ses services , il n'a pas pu rencontrer Maurice Kacou Guikahué.

« S'il avait obtenu un permis de communiquer et avait été interdit de voir le secrétaire exécutif, on aurait dénoncé un abus , deux poids deux mesures ; tel n'est pas le cas. Je pense que le protocole du Président Bédié, ou les avocats du Pdci peuvent saisir la justice pour obtenir un droit de visite en bonne et due forme, et non jouer sur la notoriété et le statut du président, ni sur sa bonne foi , en prétendant qu'il n'a pas les moyens de faire évader le Professeur Guikahué.

Même en période d'entente avec le Président Ouattara, ou tout président de la République, le Président Bédié n'aurait pas pu voir un détenu sans une autorisation ne serait-ce que verbale , au lieu d'être écrite , de la justice. Nous suivons de près le dossier », croit savoir un défenseur des droits de l'homme qui a requis l'anonymat, et qui a affirmé ne rien savoir sur les rumeurs faisant état de traitement de Covid 19, et d'isolement pour le professeur Guikahué et Narcisse N'dri peu connu pour être ami au ministre Moussa Dosso, malgré son rôle stratégique de directeur de cabinet du Président Bédié.