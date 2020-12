Cote d'Ivoire: Action sociale - La fondation Didier Drogba équipe des établissements à Niablé

La Fondation Didier Drogba et la Fondation Ippon ont offert, le mercredi 16 décembre 202 à Niablé des ordinateurs, logiciels de formation à l'outil informatique, casques audio, imprimantes, onduleurs et une connexion internet d'une année à l'École Publique Primaire 1 de Niablé (qui a cent ans cette année) ainsi qu'au Lycée Nanan Kouakou Kouao de Niablé.

En plus des équipements, la Fondation dirigée par Didier Drogba a remis à l'IEP de Niablé, en présence de la Directrice Régionale de l'Enseignement Technique et de l'Education Nationale, Mme Keita Amina, et de la Présidente de l'ONG AMBE, Mme Kindo Marie Laure, un don au profit des élèves de l'École Communautaire du village d'Aboudou. Il s'agit d'une centaine de sacs solaires CECI (en partenariat avec EDF) contenant des kits scolaires. Cette activité de la Fondation était placée sous le sceau de la « réduction de la fracture numérique » au sein de leur système éducatif.

Didier Drogba présent à cette activité a remercié toutes les autorités coutumières ainsi que les autorités administratives et sécuritaires des villes d'Abengourou et de Niablé pour cet accueil chaleureux. Les autorités coutumières du Canton de Niablé ont à cette occasion baptisé et intronisé l'ancien capitaine des Éléphant en tant que NANAN KOUADIO MOROKO III.