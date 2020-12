Cote d'Ivoire: 2ème édition "Abobo en fête" - Ce qui est prévu

Le 3ème adjoint au maire d'Abobo, Koné Siaka, a procédé, au nom du premier magistrat de la commune ,le Premier ministre et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, au lancement officiel de la 2ème édition du festival "Abobo en fête" le vendredi 18 décembre 2020 à la gare de la commune.

Cette 2ème édition de "Abobo en fête", lancée ce jour, prendra fin le 1er janvier 2021 et va réunir 150 exposants durant ces 15 jours sur "le marché de Noël". Donnant les raisons et les détails du festival à cette occasion, le représentant du maire, Koné Siaka a dit : «Abobo en fête, est une initiative du premier magistrat, monsieur le premier ministre, le maire. En prenant les rênes de la commune, il s'est engagé à transformer notre commune. Et Abobo en fête, est l'une des activités palpables qu'il a pu mettre en œuvre et aujourd'hui, cette année, c'est la 2ème édition après la notion Abobo est zo.

En effet, Abobo en fête, fait partie des grandes innovations du maire pour permettre aux Abobolais et Abobolaises de faire de bonnes affaires et de terminer l'année en beauté. Abobo compte près de 2 millions d'habitants majoritairement jeunes qui ont besoin de se retrouver sur un espace adéquat pour communier et communiquer. Abobo en fête, c'est des expositions ventes, un arbre de Noël, un aire de jeu pour enfants, des minis concerts, un village gastronomique et j'en passe.

Abobo en fête, c'est pour tous les Abobolais, petits et grands. Populations d'Abobo, Abobo en fête, c'est pour vous. Alors, venez faire la fête». Au nom de ses pairs commerçants, Kouadio Colette a traduit sa reconnaissance au maire Hamed Bakayoko pour ses nombreuses actions. «Monsieur le maire de la commune d'Abobo, nous sommes très heureux de toutes vos actions dans notre commune,en particulier cette belle initiative d'organiser cette 2ème édition de la Foire d'Abobo et aussi de penser à nos enfants pour la 2ème édition d'Abobo en fête. Au nom des commerçants d'Abobo, je vous dis infiniment merci. Que Dieu vous garde longtemps». La cérémonie a pris fin par une visite des stands.