Cote d'Ivoire: Musique - Après le single à succès «désolé» Héritier Watanabé sort mi-ange mi-démon

Désolé. C'est le titre du single de Héritier Watanabe, le prince de la rumba congolaise, sorti le 20 octobre 2020, en prélude à son nouvel album dans les bacs, dont CD1 est sorti depuis ce 18 décembre 2020.

Le titre « Désolé » comptabilise déjà plus d'un million de vues depuis sa sortie le 20 octobre 2020, à cause de la profondeur des paroles et la mélodie envoûtante de cette ballade.

Second single de son second album studio « Moi mi ange » et «Moi mi démon», la chanson fait suite à « B.M » qui explose également depuis les records de streaming.

« Désolé » se présente comme un rendez-vous au confessionnal où le chanteur face au mélomane expie ses fautes et pardonne à son tour à ses détracteurs.

Tout cela, à coups de métaphores et de paraboles placés sur un air langoureux, caractéristique de la rumba congolaise originale.

« J'ai grandi avec ma maman, je n'aime pas qu'elle souffre. Un seul jour où je déçois mes fans vaut plus que 5 ans de prison que les juges m'infligeraient. 5 minutes de honte pour mes enfants, me puniront plus que 10 ans de prison. Je suis désolé pour tout. Désolé même de leurs mensonges », chante l'ex-sociétaire de Wenge Musica Maison Mère de Werrason, qui a signé chez Obouo Music de David Monsoh.

Une sorte de catharsis qui vient annoncer des titres tout aussi chargés en émotions et en mélodies du nouvel opus disponible depuis le 18 décembre 2020, et qui devrait égayer les fêtes de fin d'année.

Après s'être imposé sur la scène congolaise et africaine avec ses précédents succès comme l'héritier de la rumba congolaise, « Désolé » et l'album qu'il porte, viendront assurément faire de Héritier Watanabe, le nouvel ambassadeur de cette musique. Un ambassadeur annoncé à nouveau en Pâques en Côte d'Ivoire, après son précédent passage qui fut un succès en septembre 2018.