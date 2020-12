Sénégal: Centenaire de la naissance de Federico Fellini - «Anita», l'hommage de Khadidiatou Sow

L'Institut culturel italien de Dakar s'est souvenu de l'un des plus grands et célèbres réalisateurs italiens, Federico Fellini, ce jeudi 17 décembre, un siècle après sa naissance. A cette occasion, le court métrage « Anita » de la réalisatrice sénégalaise, Khadidiatou Sow qui lui est dédié, a été présenté au public. Parmi les films de Federico Fellini, on peut citer « La Dolcé vita » pour lequel il a gagné la Palme d'or au Festival de Cannes en 1960.

Jeudi 17 décembre, l'Institut culturel italien de Dakar a célébré le centenaire de la naissance du réalisateur et scénariste italien, Federico Fellini (1920-1993). Lors de l'évènement, le court métrage lauréat de la sélection « Hommage à Fellini » de la réalisatrice Khadidiatou Sow a été présenté au public. « J'aime beaucoup ses films, son univers. J'ai regardé pas mal de ses films. Je me suis dit que c'est une occasion pour moi. Je vais écrire une histoire africaine qui aura un clin d'œil des films de Federico et c'est là que j'ai écrit Anita », a expliqué Khadidiatou Sow.

En effet, « Anita » s'inspire du film « La Dolcé vita » de Federico Fellini. « C'est un personnage de Dolce Vita qui est le film le plus connu de Federico », a fait savoir la réalisatrice. Les thèmes développés dans « Anita » sont « l'amour et la solidarité ». « On parle de l'amour ou le jeune homme se faufilait dans un marché et arrivant devant une bijouterie, son cœur lui dit d'acheter un bracelet et ensuite, il continue son chemin. Il rencontre une fleuriste qui lui offre un bouquet de fleurs et lui donne des conseils d'amour. Etant chez lui, il jette un regard sur son fenêtre, et c'est là qu'il a vu Anita vêtue d'une robe noire, il est tombé sous son charme et lui offre un bouquet de fleurs », a indiqué Khadidiatou Sow.

Quant à la solidarité, dit-elle, « c'est lorsque le jeune homme se baladait dans le marché, les personnes qu'ils rencontrent ont été solidaires envers lui et à la fin de l'histoire, un groupe de personnes réunis autour du jeune homme tenant leur main en formant un cercle escorté par un chant ». En effet, Federico Fellini est né le 20 janvier 1920 et est décédé à Rome le 31 octobre 1993 à l'âge de 73 ans. Il a débuté dans le cinéma comme script et assistant-scénariste de Roberto Rossellini pour le film « Rome, ville ouverte ».

C'est avec Alberto Lattuada qu'il signe sa première véritable réalisation pour le cinéma : « les Feux du music-hall », une œuvre, certes, fortement influencée par le courant néoréaliste. Federico Fellini a été distingué plusieurs fois. Il a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes 1960 pour « La Dolce Vita ». Il a également reçu l'Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière « en appréciation de l'un des maitres-conteurs de l'écran », pour ne citer que ces distinctions. Un musée à sa mémoire a ouvert ses portes en octobre 2003 à Rimini, sa ville natale.