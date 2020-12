Sénégal: Réhabilitation du barrage d'Affignam - L'ouvrage livré au ministère de l'agriculture

La réhabilitation du barrage d'Affignam a été achevée et la cérémonie de transfert de l'ouvrage a eu lieu hier, vendredi, au niveau du ministère entre l'ambassadeur de Chine et le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural.

Lancés en fin d'année 2019, les travaux de réhabilitation du barrage antisel d'Affignam à Bignona, dans la région de Ziguinchor ont été déjà achevés après un an d'exécution. L'ambassadeur de la République de Chine a procédé au transfert officiel de l'ouvrage au ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, le Pr Moussa Baldé. Ce dernier a salué la rapidité des travaux et le respect des délais, malgré le contexte de Covid-19. Pour le ministre, « cette réhabilitation a suscité un réel espoir auprès des populations et fait l'objet d'une immense satisfaction du gouvernement sénégalais ».

Un ouvrage dont la mise en fonction permettra dé réaliser les objectifs de développement du secteur agricole en général, mais aussi de l'atteinte des priorités déclinées dans le PAP2. « En 2020 avec l'arrivée de la pandémie Covid-19, le gouvernement du Sénégal a élaboré et adopté le plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré horizon 2023, (le PAP2A) en faisant de l'agriculture l'un des secteurs moteurs de la relance économique et sociale afin d'atteindre notre souveraineté alimentaire. C'est dire que l'exploitation optimale de cet ouvrage contribuera, sans doute, à l'atteinte de cet objectif majeur du gouvernement du Sénégal », a souligné le ministre. Il a annoncé dans le même sillage l'intention du Sénégal de profiter de la riche expérience chinoise pour l'aménagement et la valorisation des « terres rizicultivables » de cette vallée, estimées à près de 11000ha.

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine au Sénégal, Xiao Han, est revenu sur la longue tradition de coopération agricole entre les deux pays et dont le barrage a constitué un symbole au début des années 80. « Le barrage est un don chinois dans les années 80, sa mise en service à jouer un rôle capital dans la production agricole et l'autosuffisance alimentaire dans le sud. C'est pourquoi, beaucoup le surnomment le cœur agricole de Ziguinchor. Le barrage ainsi rénové est un nouveau pas pour dynamiser davantage la coopération agricole entre nos deux pays. Nous sommes convaincus qu'il jouera un rôle bien important dans l'amélioration des conditions de production agricole et des infrastructures agricoles » a rappelé le diplomate.

Il a ainsi rappelé que le Sénégal est un grand pays agricole avec un secteur de l'agriculture qui représente plus de 15% du PIB et fournit plus de 50% des emplois aux Sénégalais. Une des raisons pour lesquelles « le gouvernement chinois a considéré depuis toujours l'agriculture comme l'un des domaines les plus importants de la coopération sino sénégalaise ». Une coopération davantage scellée par la signature de l'accord de coopération agricole fin 2015. Ce qui fait de la Chine le plus grand marché pour les produits agricoles sénégalais.

A en croire le diplomate chinois, d'autres projets sont en discussion et concernent divers secteurs, notamment l'électricité, les télécommunications sans oublier l'agriculture. « Actuellement, la Chine est en train de discuter avec e Sénégal du projet d'électrification rurale, de la phase 2 du projet de forages multi-villages, de la phase 2 d'accès Tv satellites et de bien d'autres projets de coopération » a annoncé Xiao Han.